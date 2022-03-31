Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı - Son Dakika
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Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı

31.03.2022 10:20
Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı

Dün ilk kez yayın hayatına başlayan Kara Tahta dizisinde neler olacağı merak konusu olmuştu. Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır.

KARA TAHTA'DA DÜN AKŞAM NELER OLDU?

"Aşkın için mi, intikam için mi… yoksa öğretmen olmak için mi? Neden döndün Atlas…"

"Atlas; doğduğu, aşık olduğu, ölüme itildiği kente öğretmen olarak geri döner. Kendisini geçmişe bağlayan köklerin zaman içerisinde zayıflamasının başına neler getireceğinden habersizdir.

Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'sın neden döndüğü anlaşıldı

Şehrin güzeller güzeli Irmak'ı da seneler önce geride bıraktığını sandığı Atlas'ın karşısına çıkmasıyla darmadağın olur. Bekir ise Atlas ile Irmak'ın hikayesinde Irmak'ın aşığı olarak ölmeyi ve öldürülmeyi göze alır. Atlas, Irmak ve Bekir'in karşı karşıya geldiği bu dünya bambaşka bir hayatın habercisidir."

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Son Dakika Magazin Dün yayın hayatına yeni başlayan Kara Tahta'da neler oldu? Atlas'ın neden döndüğü anlaşıldı - Son Dakika


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