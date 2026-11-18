Fransız sinemasının dünyaca ünlü isimlerinden Gerard Depardieu, iki kadına cinsel saldırıda bulunmaktan aldığı 18 ay ertelenmiş hapis cezasına yaptığı itirazdan vazgeçti. 77 yaşındaki oyuncunun bu kararıyla mahkumiyeti kesinleşirken, yıllardır suçlamaları reddeden Depardieu ilk kez özür diledi. Ünlü oyuncunun başka bir cinsel saldırı ve tecavüz dosyasına ilişkin yargı süreci ise devam ediyor.

18 AYLIK HAPİS CEZASI KESİNLEŞTİ

Fransız oyuncu Gerard Depardieu, 2021 yılında "Les Volets Verts" filminin çekimleri sırasında iki kadın set çalışanına cinsel saldırıda bulunmaktan Mayıs 2025'te 18 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırılmıştı.

Paris Ceza Mahkemesinin verdiği karara itiraz eden oyuncu, temyiz duruşmalarının başlaması beklenen 16 Kasım 2026'da başvurusunu geri çekti.

Depardieu'nün avukatlarının kararı Paris Temyiz Mahkemesine bildirmesiyle 18 aylık ertelenmiş hapis cezası kesinleşti. Böylece oyuncunun aynı suçlamalar nedeniyle yeniden yargılanmasının önü kapandı.

"SUÇLU BULUNDUM, BU CEZAYI KABUL EDİYORUM"

Yargılama boyunca hakkındaki suçlamaları reddeden Depardieu, kararının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Fransız oyuncu, mahkemenin verdiği kararı kabul ettiğini belirterek davranışlarından zarar gören kişilerden özür diledi.

Depardieu, açıklamasında suçlu bulunduğunu ve verilen cezayı kabul ettiğini ifade ederken, özrünün derin ve samimi olduğunu vurguladı.

"KIŞKIRTICI DAVRANIŞLARIN ARKASINA SAKLANDIM"

Ünlü oyuncu, geçmişte film setlerindeki davranışlarına ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Uzun yıllar boyunca kışkırtıcı tavırlarını ve kaba mizah anlayışını kendisine gerekçe gösterdiğini kabul eden Depardieu, sözlerinin ve bazı hareketlerinin başkaları üzerinde olumsuz etkiler yarattığını söyledi.

Oyuncu, geçmişteki niyetinin karşısındaki kişilerin yaşadığı zararı ortadan kaldırmadığını artık anladığını ifade etti.

MAĞDUR KADINLARDAN İLK AÇIKLAMA

Depardieu'nün temyiz başvurusundan vazgeçmesinin ardından davadaki iki kadın da açıklamalarda bulundu.

Set dekorasyonunda çalışan Amelie, yıllardır bu özrü beklediğini belirtirken, oyuncunun özrünü mahkemede yüz yüze dile getirmesini tercih edeceğini söyledi.

Davada yer alan diğer kadın ise kararın kendileri açısından önemli bir kazanım olduğunu ifade etti.

26 KASIM'DA BİR KARAR DAHA BEKLENİYOR

Gerard Depardieu'nün yargı süreci bu dosyayla sona ermedi. Oyuncu, Charlotte Arnould adlı oyuncunun 2018 yılında yaşandığını belirttiği tecavüz ve cinsel saldırı suçlamalarıyla ilgili ayrı bir davayla da karşı karşıya.

Depardieu, bu suçlamaları reddederken hakkında verilen ceza mahkemesinde yargılanma kararına itiraz etti.

Paris Temyiz Mahkemesinin 26 Kasım 2026'da söz konusu itiraz hakkında karar vermesi bekleniyor. Mahkemenin yargılama kararını onaması halinde Depardieu, başka bir davada yeniden hakim karşısına çıkabilecek.