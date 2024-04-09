Duygu Nebioğlu, Biyolojik Babasının Fakirlik Belgelerinin İptalini İstiyor

Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evrenine Geri Dönebilir

Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.