Duygu Nebioğlu, Biyolojik Babasının Fakirlik Belgelerinin İptalini İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Magazin

Duygu Nebioğlu, Biyolojik Babasının Fakirlik Belgelerinin İptalini İstiyor

Duygu Nebioğlu, Biyolojik Babasının Fakirlik Belgelerinin İptalini İstiyor

Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini sosyal medya hesabından paylaşarak tepki gösterdi. Nebioğlu, zenginliği doğayla iç içe olmayı, köy hayatını ve basit yaşamı tanımlarken, bazı insanların ise maddi varlıkları ve lüks yaşamı zenginlik olarak gördüğünü belirtti. Nebioğlu, son paylaşımında ise Akpınar ailesine zenginliğin ne olduğunu öğrenmeleri gerektiğini söyledi.

09.04.2024 13:09  Güncelleme: 13:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Duygu Nebioğlu, biyolojik babası Metin Akpınar'ın fakirlik belgesinin iptalini istediğini öğrendi. Nebioğlu, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak Akpınar'a tepki gösterdi.

Duygu Nebioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

duygu 1

"Ben zenginliği dağlarda özgür iradenle gezebilmeyi, bitkilerden, ağaçlardan faydalanmayı, güneşe ve aya yakın olmayı zenginlik olarak tanımlıyorum.

Bahçeme inip ektiğimiz ata sebzeleri, meyveleri sofraya koyabilmeyi ve yiyebilmeyi zenginlik olarak görüyorum. Köydeki hayatımı zenginlik olarak tanımlıyorum. Hayatım boyunca da köylerde yaşayabilirim.

duygu 2

'SİZ ÖNCE...'

Bazıları sahil lokantalarında 40 yaşında ayaklarından bağlı ıstakozu yiyebilmeyi zenginlik sanar. Gayrimenkullerini zenginlik sanar. Borsa oynamayı, Suadiye'ye bina yıkıp dikmeyi zenginlik sanar.

Etrafında yalakaların olmasını zenginlik sanarlar. Yatlarına gariban kızları almayı, hamile bırakmayı zenginlik sanarlar. Dağlarda yürümeyi, yaşamayı yardımcıları olmadan yaşayamazlar."

'SİZ ÖNCE ZENGİNLİĞİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENİN'

duygu 3

Nebioğlu, son paylaşımında ise "Siz önce zenginliğin ne olduğunu öğrenin. Sonra fakirlik belgemin iptalini isteyin Akpınarlar" yazdı.

Kaynak: Magazinkolik

Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Duygu Nebioğlu, Biyolojik Babasının Fakirlik Belgelerinin İptalini İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler
    13:51 Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço'nun sağlık durumu hakkında güncel bilgiler

    Yeşilçam oyuncusu Nuri Alço, yoğun bakımda tedavi görüyor. Eskişehir Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun sağlık durumu hakkında bilgi vererek, durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin olmadığını belirtti. Alço'nun eşi ise sevenlerinden dua istedi.

  • Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında
    13:13 Nuri Alço Eskişehir Şehir Hastanesi'nde tedavi altında

    73 yaşındaki sinema oyuncusu Nuri Alço, Eskişehir Şehir Hastanesi Kardiyovasküler Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi görüyor. Hastanenin Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Sungur, Alço'nun tedavi sürecinin devam ettiğini ve sağlık sorunlarının stabil seyrettiğini açıkladı. Alço'nun eşi Burcu Alço ise sağlık çalışanlarına teşekkür ederek dualarını eksik etmemelerini istedi.

  • İbrahim Kutluay'ın avukatı: Müvekkilin nafaka ödemesi gereken miktar gelirini aşıyor
    13:09 İbrahim Kutluay'ın avukatı: Müvekkilin nafaka ödemesi gereken miktar gelirini aşıyor

    İbrahim Kutluay'ın avukatı, müvekkilinin kirada oturduğunu ve aktif bir mesleği olmadığını belirterek, Demet Şener'in ise oyunculuk ve modellik yaparak ekonomik olarak daha iyi durumda olduğunu söyledi. Demet Şener ise İbrahim Kutluay'ın açtığı dava hakkında ironik bir şekilde tepki göstererek, kendisine yardım defilesi düzenlemeyi düşündüğünü ifade etti.

  • Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
    13:07 Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı

    Geçtiğimiz hafta sürpriz bir şekilde Survivor All Star'dan elenen ve sonrasında ortalıktan kaybolan Poyraz'dan video geldi. Günlerdir Dominik'te olan Poyraz, ''Spor ve rekabetin doğası budur, paketlemek de vardır o pakete girmek de, bu sefer de bu pakete giren ben oldum'' dedi.

  • Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
    12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı

    Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, ünlü müzisyen Toygar Işıklı'nın Kara Sevda bestesini çaldı. Grubun performansı alkış toplarken Işıklı'dan da yorum gecikmedi.

  • Survivor 2024 All Star'da Mavi Takımın düşüşü ve Acun Ilıcalı ile Ogeday arasındaki gerginlik
    11:10 Survivor 2024 All Star'da Mavi Takımın düşüşü ve Acun Ilıcalı ile Ogeday arasındaki gerginlik

    Survivor 2024 All Star'ın dün akşam yayınlanan bölümünde Mavi takım, haftanın 3. dokunulmazlık oyununu kaybetti. Acun Ilıcalı ve Ogeday arasında yaşanan gerginlik ise dikkat çekti. Acun Ilıcalı, takımın motivasyon eksikliğini vurgulayarak, Ogeday'ın performansının düştüğünü söyledi. Ogeday ise düşüşlerin normal olduğunu belirtti. Mavi takımda yapılan oylamada en fazla oyu alan Yasin 3. eleme adayı oldu.

  • Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evrenine Geri Dönebilir
    11:09 Robert Downey Jr., Marvel Sinematik Evrenine Geri Dönebilir

    Robert Downey Jr., Oppenheimer filmindeki rolüyle En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Oscar ödülünü kazandıktan sonra Marvel Sinematik Evrenine geri dönüp dönmeyeceğini açıkladı. Iron Man ve Avengers filmleriyle büyük ses getiren oyuncu, Marvel'de olmak istediğini ifade etti. Downey Jr., Marvel'da yeni bir role hazır olduğunu söyledi ve Iron Man karakterinin kariyerinde inanılmaz bir yere sahip olduğunu belirtti. Marvel Studios Başkanı Kevin Feige'e karşı bazı imalı ifadeler kullanarak geri dönebileceğinin mesajını verdi. Marvel daha önce Avengers: Endgame'deki sahnelerin geri alınamayacağını söylemiş olsa da, Downey Jr.'ın Marvel dünyasına farklı bir karakterle geri dönme ihtimali göz ardı edilmemeli. Şu anda Downey Jr.'ın Marvel'da aktif olarak çalıştığı bir proje bulunmuyor, ancak yöneticiler yeni bir film veya diziyle sevilen oyuncuyu geri döndürebilir.

  • Survivor'da Yiğit Poyraz, kaybettiği düello sonrası rakiplerine göndermede bulundu
    11:09 Survivor'da Yiğit Poyraz, kaybettiği düello sonrası rakiplerine göndermede bulundu

    Survivor yarışmacısı Yiğit Poyraz, parkurlarda aldığı galibiyetler sonrası rakiplerine 'paket' diyerek göndermede bulundu. Ancak kaybettiği düello sonrası da aynı vurguyu yaparak, 'Bu sefer pakete giren ben oldum' dedi.

  • Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
    10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim

    İbrahim Kutluay, oğlunun Real Madrid'e transfer olduğunu belirterek eski eşi Demet Şener'e ödediği 59 bin TL'lik nafakanın kaldırılması için dava açtı. Oğlunun herhangi bir maaşının olmadığını, tüm ihtiyaçlarını kendisinin karşıladığını söyleyen Şener, eski eşini tiye alarak "Zor durumda olmasına da çok üzüldüm. Bir yardım defilesi de düzenlemeyi düşünüyorum kendisine" dedi.

  • Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu
    09:58 Sinirler gerildi! Acun Ilıcalı sözleriyle Ogeday'ı yerden yere vurdu

    Poyraz'ın Survivor All Star'daki ani vedası takım arkadaşı Ogeday'ı derinden etkiledi. Ogeday'ın performansının ve enerjisinin düştüğü ve üst üste oyun kaybetmesine tepki gösteren Acun Ilıcalı, "Bu takımın dağılmasında ana sebep tabi ki de sensin Ogeday. İkimiz de birbirimizi kandırmayalım" dedi. Ilıcalı, "Hava almaya çıkabilir miyim?" diyen Ogeday'a "Zaten yeterince hava alacaksın" diyerek karşılık verdi.

  • Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi
    08:38 Avrupa Yakası yeniden mi çekilecek? Gülse Birsel'den yalanlama geldi

    Türk televizyon tarihine damga vuran dizilerin başında gelen Avrupa Yakası'nın yeniden yayınlanacağı söylentisi sevenlerini heyecanlandırdı. Aldığı yorumlardan sonra açıklama yapan Gülse Birsel ise dizinin yeniden çekilmeyeceğini söyledi.


12:40 İsrail, Türkiye’yi ABD’ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın İsrail, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti: Yatırımları durdurun, yaptırım uygulayın
12:32 Abdullah Zeydan’a mazbata verilmesi Bahçeli’yi küplere bindirdi Abdullah Zeydan'a mazbata verilmesi Bahçeli'yi küplere bindirdi
11:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu
11:00 Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin Bakan Şimşek, kamuda tasarruf için düğmeye bastı: Kimse ek ödenek için bana gelmesin
10:36 Ali Koç’tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest Ali Koç'tan sahadan çekilen U19 takımını mest edecek jest
13:07 Survivor’dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı Survivor'dan elendikten sonra haber alınamayan Poyraz, günler sonra ortaya çıktı
12:30 Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı Dünyaca ünlü BN Team Orkestrası, Kara Sevda dizisinin bestesini çaldı
12:16 Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak Real Madrid, Manchester City maçında stadyumun üstünü kapatacak
11:58 İstanbul’da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü İstanbul'da bayram tatili nedeniyle hava kirliliği azaldı, 3 şehir tek fotoğrafta gözüktü
10:57 Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay’la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim Demet Şener, kendisine nafaka davası açan İbrahim Kutluay'la alay etti: Onun için yardım defilesi düzenleyeceğim
10:47 Almanya’da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı Almanya'da İsrail ürünlerine boykot çağrısı yapan sunucu görevden alındı
10:43 Ahmet Davutoğlu, İsrail’le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun Ahmet Davutoğlu, İsrail'le ticaret kısıtlamasını yetersiz buldu: Tamamen durdurun
10:21 İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada İETT şoförünün yolcuya demir sopayla saldırdığı anlar kamerada
09:58 Kağıthane’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1’i ağır 2 yaralı Kağıthane'de silahlı saldırı: 2 ölü, 1'i ağır 2 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2024 14:08:39. #1.12#
SON DAKİKA: Duygu Nebioğlu, Biyolojik Babasının Fakirlik Belgelerinin İptalini İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement