Ebru Akel Yeni Sevgilisiyle İlk Kez Görüntülendi! - Son Dakika

Oyuncu ve sunucu Ebru Akel, bir serginin açılışında yeni sevgilisi Op. Dr. Melih Gündüz'le ilk kez objektiflere yansıdı. Sergiye sevgilisiyle gelen fakat gazetecileri fark edince görüntü vermemek için adeta köşe kapmaca oynayan Ebru Akel, görüntülenmekten kurtulamadı.

"MUTLU OLDUĞUMU SÖYLEYEBİLİRİM"

Akel, yeni sevgilisiyle ilgili yöneltilen soru üzerine, "Her şey güzel ilerliyor. Sadece mutlu olduğumu söyleyebilirim." dedi.