Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem - Son Dakika
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Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

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Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem
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Ebru Şallı, 2020 yılında kaybettiği oğlu Pars Tan’ı doğum gününde andı. Oğluyla fotoğraflarını paylaşan Şallı, özlemini dile getirirken onu rüyasında görebilmeyi dilediğini söyledi.

Ebru Şallı, 2020 yılında hayatını kaybeden oğlu Pars Tan’ı doğum gününde duygusal bir paylaşımla andı. Oğluyla birlikte çekilmiş fotoğrafları yayımlayan Şallı, aradan geçen yıllara rağmen özleminin dinmediğini anlattı. 

Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

“BİR YIL DAHA SENSİZ GEÇTİ”

Şallı, paylaşımında oğluna duyduğu özlemi dile getirirken, onsuz geçen bir yılın daha geride kaldığını ifade etti. Oğlunu her zaman yanında hissettiğini belirten ünlü isim, duygusal mesajıyla takipçilerini de etkiledi. 

Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

TEK DİLEĞİNİ PAYLAŞTI

Ebru Şallı, oğlunu çok özlediğini belirtirken, o gece onu rüyasında görebilmeyi dilediğini de söyledi. Paylaşımında çocuk ölümlerine ilişkin üzüntüsünü de dile getirdi. 

Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem

ÜNLÜ İSİMLERDEN DESTEK MESAJLARI

Şallı’nın paylaşımına Demet Şener, Pınar Altuğ ve Güzide Duran gibi tanınmış isimlerden de destek mesajları geldi. 

2020 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Pars Tan, yaklaşık iki yıl süren lenfoma tedavisinin ardından 16 Nisan 2020’de yaşamını yitirmişti. Ebru Şallı, oğlunun vefatından bu yana yaptığı paylaşımlarla ona duyduğu özlemi sık sık dile getiriyor.

Ebru ŞallıPars TanMagazinSon Dakika

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SON DAKİKA: Ebru Şallı’dan oğlu Pars için yürek burkan paylaşım: Tarifsiz bir özlem - Son Dakika
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