Bircan Bali ve Ebru Şancı, yorumcu oldukları Söylemezsem Olmaz programında Uraz Kaygılaroğlu'yla ilgili konuşurlarken, Ebru Şancı büyük bir gafa imza attı. Şancı, Bircan Bali'nin "Uyuyor muymuş?" sözü üzerine "Uraz'la sen yattın ben yatmadım" yanıtını verdi.
Sözlerin magazin gündeminde yer almasının ardından ikiliden canlı yayında konuyla ilgili açıklama geldi. Ebru Şancı açıklamasında "Kızın üstüne yapıştı çok üzüldüm. Ben çok hızlı konuşan bir kadınım yutarak konuşuyorum, olmaması gereken saçma sapan bir şey çıktı ağzımdan hayatlarında birbirlerini görmemişler. Ne sen onu ne o seni hayatı boyunca gördü. Benim hızlı konuşmam yüzünden" dedi.
Bircan Bali ise "Benden bahsediyorsun değil mi? Ömrümde görmedim, eski eşini de çok severim" dedi.
Son Dakika › Magazin › Ebru Şancı, Bircan Bali'ye 'Uraz ile sen yattın' sözlerinden pişman olduğunu söyledi: Hayatlarında birbirlerini hiç görmediler - Son Dakika