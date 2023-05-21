Ebru Şancı, Bircan Bali'ye "Uraz ile sen yattın" sözlerinden pişman olduğunu söyledi: Hayatlarında birbirlerini hiç görmediler - Son Dakika
Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Ebru Şancı, Bircan Bali'ye "Uraz ile sen yattın" sözlerinden pişman olduğunu söyledi: Hayatlarında birbirlerini hiç görmediler

21.05.2023 10:53

Ebru Şancı'nın Bircan Bali hakkında " Uraz'la sen yattın ben yatmadım" sözleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ebru Şancı dün yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında sözlerinin yanlış anlaşıldığını Bircan Bali ile Uraz'ın daha önce hiç görüşmediğini dile getirdi.

Bircan Bali ve Ebru Şancı, yorumcu oldukları Söylemezsem Olmaz programında Uraz Kaygılaroğlu'yla ilgili konuşurlarken, Ebru Şancı büyük bir gafa imza attı. Şancı, Bircan Bali'nin "Uyuyor muymuş?" sözü üzerine "Uraz'la sen yattın ben yatmadım" yanıtını verdi.

"KIZIN ÜSTÜNE YAPIŞTI ÇOK ÜZÜLDÜM"

Sözlerin magazin gündeminde yer almasının ardından ikiliden canlı yayında konuyla ilgili açıklama geldi. Ebru Şancı açıklamasında "Kızın üstüne yapıştı çok üzüldüm. Ben çok hızlı konuşan bir kadınım yutarak konuşuyorum, olmaması gereken saçma sapan bir şey çıktı ağzımdan hayatlarında birbirlerini görmemişler. Ne sen onu ne o seni hayatı boyunca gördü. Benim hızlı konuşmam yüzünden" dedi.

"ÖMRÜMDE HİÇ GÖRMEDİM"

Bircan Bali ise "Benden bahsediyorsun değil mi? Ömrümde görmedim, eski eşini de çok severim" dedi.

YORUMLAR
500
Bircan Bali'ye 'Uraz'la sen yattın' demişti! Ebru Şancı söylediklerinden pişman oldu Bircan Bali'ye 'Uraz'la sen yattın' demişti! Ebru Şancı söylediklerinden pişman oldu

Uraz Kaygılaroğlu, Bircan Bali, Ebru Şancı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ebru Şancı, Bircan Bali'ye 'Uraz ile sen yattın' sözlerinden pişman olduğunu söyledi: Hayatlarında birbirlerini hiç görmediler - Son Dakika


Son Dakika
12:29 Fenerbahçe'nin golcü yıldızı Enner Valencia ile devam mı, tamam mı?
12:25 Görüşmeler devam ediyor! Valencia, Fenerbahçe'den ayrılacak mı?
12:22 Oyuncu Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
12:21 Depremzede gençten Erdoğan'a çağrı: 14 Mayıs sonrası bize hakaret edenler cezalandırılsın
12:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan deprem bölgesine yatırım müjdesi verdi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek
12:09 Süleyman Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme
12:05 Nurgül Yeşilçay, sette saçlarına ütü yaptırdı
12:01 Son dakika! Erdoğan'dan deprem bölgesine yatırım müjdesi: Savunma sanayii tesislerinin bir kısmı buraya gelecek
11:51 Soylu'nun "Türkiye'ye operasyon çekiyor" dediği anketçi Bekir Ağırdır'dan 2. tur için önemli değerlendirme
11:48 1 daire 5 kiracı! Aynı daireyi 5 kişiye kiraya verip 100 bin lira dolandıran şahıs tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2023 13:19:24. #1.11#
SON DAKİKA: Ebru Şancı, Bircan Bali'ye "Uraz ile sen yattın" sözlerinden pişman olduğunu söyledi: Hayatlarında birbirlerini hiç görmediler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement