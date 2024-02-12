Ebru Yaşar\'dan Kıbrıs çıkarması! Şarkılarıyla hayranlarını coşturdu

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde konser verdi. Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, "Kıbrıs'ı çok seviyorum. Burada olmaktan çok mutluluk duyuyorum. Belki çok klasik olacak ama ben burada olmaktan çok keyif alıyorum ve çok eğleniyorum." ifadelerini kullandı.
Şarkıcı Ebru Yaşar, çıktığı günden itibaren tüm dijital platformlarda zirveye yerleşen ve aynı zamanda dünya müzik dinleme listesine giren Siyam ile düet yaptığı yeni teklisi "Yoksun"un hikayesini paylaştı. Bir süredir çıkaracağı albümü bekleyen hayranlarına sürpriz yapan Yaşar, "Ben zaten şarkıyı almıştım. Söylemiştim ve her şey bitmişti. Fakat ufak bir değişiklik yaparak 'Yoksun' adlı şarkımızı albüm öncesi çıkarttık. Ben de zaten çok seviyordum Siyam'ın sesini. Ben iş birliklerini seven biriyim. Siyam'ın prodüktöründen de şarkıyı önce çıkaralım ricası gelince kıramadım. Destek olmayı çok seviyorum. Çok tatlı bir şarkı oldu." ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz günlerde rapçi Sefo ile paylaştığı özçekim hakkında da konuşan Yaşar, "Sefo ile havalimanında karşılaştık. Beraber bir şeyler yedik, aramızda şakalaştık. Acaba bir düet olur mu diye ama kader kısmet hayatta her şey olabilir." dedi.
Öte yandan Ebru Yaşar, Pınar Kerimoğlu'nun kendisi için tasarladığı kıyafetle de göz kamaştırdı.
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