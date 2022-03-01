Ebru Yaşar İddialı Konuştu! Gülşen İçin Ne Dedi? - Son Dakika
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Ebru Yaşar İddialı Konuştu! Gülşen İçin Ne Dedi?

01.03.2022 19:26
Ebru Yaşar İddialı Konuştu! Gülşen İçin Ne Dedi?

Şarkıcı Ebru Yaşar, bir halı firmasının reklam yüzü oldu. Yaşar, Gülşen'in "Bergen'e Saygı" adlı albümündeki "Sen Affetsen" yorumuyla ilgili "Güzel, fena değil. Kendince yorumlamış. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum" dedi.

Ebru Yaşar, bir halı markasının reklam yüzü oldu. Sanatçı, "Gel de Sevme" adlı parçasını reklam filmi için "Gel de Serme" şeklinde uyarladı. Son dönemde sanatçıların çok konuşulan sahne kıyafetleri sorulan Ebru Yaşar, "Hiç polemik istemiyorum arkadaşlar. Polemiklere dahil olmak istemiyorum" dedi.

"ENİNDE SONUNDA HERKES ARABESKÇİ OLACAK"

Popçuların arabesk şarkları seslendirmesi ile ilgili soruya Yaşar, "Arabesk ölmez. Arabesk türküler, sanat müziği bu ülkenin topraklarında var. Eninde sonunda herkes arabeskçi olacak arkadaşlar. Önemli olan şarkı söyleyebilmek. Bir tarzda sesiniz iyi gidiyordur ama her tarzda iyi gidecek diye bir şey yoktur. Bazı şarkıları daha iyi söyleyebilirsiniz ama biz de şöyle bir şey var; 'onu da söyleyeyim, bunu da söyleyeyim'. Halk zaten bunun kararını veriyor" ifadelerini kullandı.

"GÜZEL, FENA DEĞİL!"

Gülşen'in, Bergen'e Saygı Albümü'ndeki 'Sen Affetsen' yorumu hakkında konuşan Ebru Yaşar, "Güzel, fena değil, kendince yorumlamış. Ben özel bir şey söyleyemem. O şarkıyı okuyalı on sene oldu. Ben şarkıyı keşfettim, albümde söyledim. Bu şarkıyı yapımcılar yeni keşfetti. Ben orada kıyas kabul etmiyorum. Şarkılar konusunda her zaman öncü olduğumu söylüyorum" dedi.

"FİZİK TEDAVİ GÖRÜYORUM"

Sağlık durumu hakkında bilgi veren Yaşar, "Dizimle alakalı biraz aksama var. 10 hafta dediler, biraz zaman var. Her gün fizik tedavi oluyorum. Süreci hızlandırmaya çalışıyorum. Çünkü işlerim var sahnelerin var. 1.5 ayda yaklaşık 10 işim aksadı ama önemli değil, sağlık önemli" diye konuştu.

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar İddialı Konuştu! Gülşen İçin Ne Dedi? - Son Dakika


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