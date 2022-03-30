Ebru Yaşar İkinci Kez Ameliyat Oldu! - Son Dakika
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Ebru Yaşar İkinci Kez Ameliyat Oldu!

30.03.2022 17:04
Ebru Yaşar İkinci Kez Ameliyat Oldu!

Yaklaşık üç ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılan Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar, bugün ikinci kez ameliyat oldu.

Türk müziğinin güçlü sesi Ebru Yaşar'ın yaklaşık üç ay önce geçirdiği talihsiz kaza sonrası diz kapağı kırılmıştı. Apar topar ameliyata alınan sanatçı, daha sonra fizik tedaviye başlamıştı.

Zaman zaman ağrıları şiddetlenen Ebru Yaşar, ilk ameliyatında dizinin tedavisinde uygulanan tellerin çıkarılması için doktorunun tavsiyesiyle bugün bir kez daha özel bir hastanede ameliyat masasına yattı.

Başarılı sanatçının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ebru Yaşar İkinci Kez Ameliyat Oldu!

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Ebru Yaşar, Türk, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ebru Yaşar İkinci Kez Ameliyat Oldu! - Son Dakika


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