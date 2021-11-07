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EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı - Son Dakika

EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı

07.11.2021 23:25

ATV'de ilgiyle takip edilen Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, yeni sezona yaşanan anlaşmazlık sebebiyle başlayamadı. Başrol Oktay Kaynarca, EDHO severlerin merakla beklediği diziyle ilgili bir açıklama daha yaptı. EDHO'nun başka bir kanalda devam etmeyeceğini söyleyen Kaynarca, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı.

Yayınlandığı kanal ATV ile yapım şirketi arasındaki anlaşmazlık nedeniyle son bölümü yayınlanmayıp ekrana veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

REKLAM ÇEKİMLERİNDE OBJEKTİFLERE YANSIDI

Kaynarca, önceki gün marka yüzü olduğu erkek giyim markasının yeni reklam çekimleri için Nişantaşı'nda objektiflere yansıdı. Oyuncu, güzel havayı da fırsat bilen reklam çekim ekibi ile ünlü semtin pek çok noktasında gün boyu reklam çekimleri gerçekleştirdi.

"EDHO BAŞKA BİR KANALDA DEVAM ETMEYECEK" DEDİ

Gün boyu süren çekimler öncesi karavanında istirahat eden Kaynarca, son bölümüyle ekrana gelmeyip, hatırı sayılır bir hayran kitlesine sahip olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili fazla detay vermekten kaçınırken dizinin başka bir kanalla yola devam etmesinin söz konusu olmadığını söyledi.

BAŞKA BİR DİZİ İÇİN AÇIK KAPI

"Artık başka kanalla mümkün değil, bitti" diyen ünlü oyuncu, başka bir diziye başlayıp başlamayacağı sorusuna ise "Hayat bu belli olmaz" açıklamasında bulunup açık kapı bıraktı. Kaynarca, güneş batana kadar süren çekimlerde Rus modelle objektiflere birbirinden farklı pozlar verdi.

EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı
EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Oktay Kaynarca, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin EDHO için umutsuz konuşan Oktay Kaynarca, yeni projeyle ilgili açık kapı bıraktı - Son Dakika Magazin


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