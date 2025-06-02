EGİAD\'dan \'Yaza Merhaba\' Etkinliği

Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) tarafından 'Yaza Merhaba' etkinliği düzenlendi.

EGİAD tarafından yaz mevsiminin gelişini karşılamak amacıyla gelenekselleştirilen "EGİAD Yaza Merhaba" etkinliği düzenlendi. EGİAD Sosyal İlişkiler Komisyonu tarafından organize edilen etkinlikte, EGİAD üyeleri samimi bir atmosferde bir araya geldi. Yaz mevsiminin getirdiği enerjinin paylaşıldığı etkinlikte katılımcılar, sosyal bağlarını güçlendirme fırsatı buldu. - İZMİR