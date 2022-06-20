Ekin Uzunlar'a İbo'dan Yeni Lakap - Son Dakika
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Ekin Uzunlar'a İbo'dan Yeni Lakap

20.06.2022 01:21
Ekin Uzunlar'a İbo'dan Yeni Lakap

Beyoğlu Belediyesi tarafından Galataport'ta düzenlenen "Uluslararası Beyoğlu Lezzet Festivali" kapsamında Ekin Uzunlar  sahne performansı sergiledi.

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Karadeniz müziğinin sevilen ismi Ekin Uzunlar, samimi açıklamalarda bulundu. Son dönemde yaptığı düet projeleriyle dijital platformlarda yoğun ilgiyle karşılaşan Uzunlar, Seda Yiyin ile birlikte düet yaptıkları "Ben Nerede Sen Nerede" isimli şarkısına gelen tepkilerden hayli memnun olduğunu söyledi. Düet projeleri, yeni şarkılar ve konser maratonunun devam edeceğini vurgulayan Uzunlar, yeni isimler ile projelerinin süreceğini açıkladı.

EKİN UZUNLAR'A İBO'DAN YENİ LAKAP "KARADENİZ'İN ALTIN ÇOCUĞU"

İbo Show programında kendisinin şarkıları ve sahne performansını çok beğenen müziğin usta ismi İbrahim Tatlıses'in "Karadeniz'in Altın Çocuğu" cümlesini yorumlayan Ekin Uzunlar şöyle konuştu: " İbrahim Tatlıses programa ilk çıktığımda beni ilk kez dinlediğini söyledi. Seni tanımıyordum çünkü uzun bir süredir müzik dünyasını takip edemedim dedi. 'Böyle bir yetenek ben uzun zamandır görmedim' şeklinde konuştu ve bana "Karadeniz'in Altın Çocuğu" lakabını taktı. İbrahim Tatlıses çok büyük bir ses. Gelmiş geçmiş en iyi seslerden biri. Bunları duymaktan çok mutlu oldum. Ben işimi en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim" diye konuştu.

VOLKAN KONAK İLE DÜET MÜJDESİ

"Volkan Konak ile birlikte düet projesi var mı?" sorusunu yanıtlayan Ekin Uzunlar, Konak'ın büyük bir müzisyen ve değer olduğunu söylerken, ağabey- kardeş ilişkileri olduğunu vurguladı. Volkan Konak'ın tecrübelerinden çok şey öğrendiğini söyleyen Uzunlar, yeni bir şarkıda düet yapacaklarının müjdesini verdi.

Türkiye çapında konserlerine devam eden ve her yöreden müzik severlerin beğenisini kazanan Ekin Uznunlar, kemençesi ile dünya çapında projeler geliştirmek istediğini söyledi. Ekin Uzunlar: " Kemençemizi dünyaya tanıtmak istiyorum." şeklinde konuştu.

SAHNEDE ÇİĞKÖFTE YEDİ

Röportajın ardından sahneye çıkan Ekin Uzunlar, "Son Bir Kez", "Hüznün Gemileri" gibi şarkılarıyla müzikseverlere muhteşem bir gece yaşattı. Uzunlar, yaklaşık iki saatlik sahne performansıyla, kemençesi ve şarkılarıyla müzikseverlerden tam not aldı. Konser esnasında seyirciler arasından bir seveni kendisi için sahneye sütlaç yollarken bir diğeri ise çiğ köfte ikram etti. Uzunlar, sahnede çiğ köftesini yerken tatlıyı ise konser sonrasına bıraktı. Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Ekin Uzunlar'a sahne performansından ötürü teşekkür ederken bir de çiçek takdim etti. Karadenizli şarkıcı, yaptığı esprilerle de katılımcılara kahkaha tufanı yaşattı.

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Kaynak: Snob Magazin

Karadeniz, Beyoğlu, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ekin Uzunlar'a İbo'dan Yeni Lakap - Son Dakika

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