İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar - Son Dakika
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İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar

24.08.2022 08:15

Kadınların giyinişine, vatandaşların dövme yaptırmasına, "dinde zorlama vardır" gibi tartışma yaratan söylemlere imza atan imam Halil Konakcı, şimdi de ünlüleri hedef aldı. Cem Yılmaz'ı esprisinden dolayı, Orhan Gencebay ve İbrahim Tatlıses'i de söyledikleri şarkı üzerinden eleştirerek "Dinden çıkmışlar" diyen Konakcı, sosyal medyada tepki çekti.

Dövme ve kıyafet tercihleriyle ilgili sık sık kadınlar üzerinden yorumlarda bulunan imam Halil Konakçı, bu sefer de ünlü isimleri hedef aldı. Konakcı'nın hedefinde ise bu sefer Cem Yılmaz ve diğer sanatçılar vardı.

"BUNA ALKIŞ TUTANLARIN İMANI GİTTİ"

Konakcı, Cem Yılmaz'ın bir gösterisindeki kadının yaratılışına ilişkin esprisiyle ilgili "Soytarılar çıkıyor televizyona espri yapıyorlar. Neymiş? Allah erkeği yaratmış, sonra bakmış düşünmüş 'Ben bundan iyisini de yaratırım' diyerek kadını yaratmış. Bunu dinleyen de söyleyen de, buna alkış tutan da, zevk alan da hepsinin imanı gitti" dedi.

"DİNDEN ÇIKMIŞLARDIR"

Konakçı; Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferhat Göçer ve Muazzez Abacı'nın da söylediği şarkı nedeniyle eleştirerek "Cenneti değişmem saçının teline diye şarkı yazmış adam, bak bak... Sensiz cennet bile sürgün sayılır, madem unutacaktın beni neden yarattın... Şarkı sözleri bunlar. Bunları dinleyip keyif alan, söyleyen, yazan dinden çıkmıştır" şeklinde konuştu.

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İbrahim Tatlıses, Orhan Gencebay, Cem Yılmaz, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar - Son Dakika


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SON DAKİKA: İmam Halil Konakcı şimdi de Cem Yılmaz, İbrahim Tatlıses ve Orhan Gencebay'ı hedef aldı: Bunlar dinden çıkmışlar - Son Dakika
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