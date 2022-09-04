Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı

44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı.

Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi. Boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Emine Ün ise şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

PEMBE MAYOSUYLA ŞOV YAPTI

Tatildeki pozlarını da sosyal medyadan paylaşan Emine Ün pembe mayosuyla adeta şov yaptı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden kalan pozlarını paylaşan Emine Ün son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla değişimiyle dikkat çekiyor.

ARTIK DAHA CESUR

Emine Ün'ün gün geçtikçe daha cesur paylaşımlar yapması ise dikkatlerden kaçmadı.