Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı - Son Dakika
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Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı

04.09.2022 14:41

Ünlü oyuncu Emine Ün, boşandığı eşiyle kardeşinin ihanetine uğradığı iddiaları sonrsı tatile çıktı. Sosyal medya hesabından fotoğraflarını paylaşan Ün, değişen tarzıyla dikkatleri üstüne çekti.

44 yaşındaki oyuncu Emine Ün, 2012 yılında evlendiği Tolga Karakaş ile geçtiğimiz yıl Nisan ayında boşanmıştı.

Sürpriz boşanmanın ardından Emine Ün'ün eski eşi Tolga Karakaş'ın adı eski baldızı Mine Ün ile aşk dedikodularına karıştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düşmüştü.

TATİLİN KEYFİNİ ÇIKARIYOR

Tolga Karakaş'ın Mine Ün ile hem mesajlaşmaları hem de görüntülerinin olduğu iddia edildi. Boşandığı eşi ve kardeşinin aşk yaşadığı haberleri karşısında sessiz kalan Emine Ün ise şu sıralar tatilin keyfini çıkarıyor.

Kardeşi ve eşinin ihanetiyle sarsılmıştı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

PEMBE MAYOSUYLA ŞOV YAPTI

Tatildeki pozlarını da sosyal medyadan paylaşan Emine Ün pembe mayosuyla adeta şov yaptı. Geçtiğimiz günlerde çıktığı tatilden kalan pozlarını paylaşan Emine Ün son zamanlarda sosyal medya paylaşımlarıyla değişimiyle dikkat çekiyor.

Kardeşi ve eşinin ihanetiyle sarsılmıştı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu

ARTIK DAHA CESUR

Emine Ün'ün gün geçtikçe daha cesur paylaşımlar yapması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kardeşi ve eşinin ihanetiyle sarsılmıştı! Tatil pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavurdu
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Kaynak: Snob Magazin

Tolga Karakaş, Emine Ün, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boşandığı eşiyle kardeşinin birlikte olduğu konuşulan Emine Ün tatile çıktı - Son Dakika
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