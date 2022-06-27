Emrah Çalapkulu "babam" Şarkısıyla Yüreklere Dokundu!

2005 yılında kaybettiği babasına yazdığı şarkıyla yüreklere dokunan Çalapkulu, binlerce kişiyi anılarına götürdü.

Babalar Günü hediyesi olarak çıkardığı "Babam" şarkısıyla sosyal medyada da çok konuşulan Emrah Çalapkulu, "Babamın yeri bende çok ayrıdır. O'nu 2005 yılında kaybettim ve çok özlüyorum. Bu şarkımı ona ve tüm babalara armağan ediyorum. Herkesin kendinden bir şeyler bulabileceği, herkesi anılarına götürebilecek bir şarkı oldu" dedi.