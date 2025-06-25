Emre Altuğ'dan aşk itirafı - Son Dakika
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Emre Altuğ'dan aşk itirafı

Emre Altuğ\'dan aşk itirafı
25.06.2025 14:50
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Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, yaklaşık bir yıldır sanat camiasından biriyle birlikte olduğunu açıkladı. İsmini vermediği sevgilisinin göz önünde olmayı tercih etmediğini söyleyen Altuğ, ''Çok mutluyum, nazar değsin istemiyorum'' dedi.

Ünlü şarkıcı Emre Altuğ, özel hayatıyla ilgili yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Yeni bir ilişki içinde olduğunu doğrulayan Altuğ, sevgilisinin sanat dünyasından biri olduğunu ancak ismini vermek istemediğini belirtti. Bu gizemli açıklama, kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

GİZEMLİ AÇIKLAMA MERAK UYANDIRDI

Uzun süredir özel hayatıyla gündeme gelmeyen ve magazin dünyasında sakin bir profil çizen ünlü şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ, yıllar sonra yaptığı ilişki itirafıyla yeniden gündemde. Altuğ, özel hayatıyla ilgili yaptığı samimi açıklamalarla magazin gündemine damga vurdu. Yeni bir ilişki içinde olduğunu doğrulayan Altuğ, sevgilisinin sanat dünyasından biri olduğunu ancak ismini vermek istemediğini belirtti. Bu gizemli açıklama, kamuoyunda büyük merak uyandırdı.

"YAKLAŞIK BİR SENEDİR BİRLİKTEYİZ"

Aşk hayatına dair ilk kez bu kadar net konuşan Altuğ, "Çok mutluyum. Nazar değsin istemiyorum. Çok iyi giden bir ilişki, üzerine de fazla konuşmak istemiyorum." sözleriyle duygularını dile getirdi. İlişkisinin bir seneye yaklaştığını ifade eden sanatçı, sevgilisinin de sanat camiasından olduğunu ancak çok tanınan biri olmadığını vurguladı.

"GİZLİ SAKLI BİR ŞEY YOK, AMA GÖRÜNMEK DE İSTEMİYOR"

Altuğ, sevgilisinin kameralardan uzak durmayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi: "Bizim civarımızda ama kendisi, 'Görüntülenmek istemiyorum, şu anda gerek yok' diyor. Gizlemek gibi bir derdimiz yok. Yurt dışına gittik, geldik. Onun da rahatı yerinde, rahatsız olsun istemiyorum." Aşklarını gözlerden uzak, ama samimi bir şekilde yaşadıklarını anlatan Emre Altuğ'un bu açıklamaları sonrası "yeni aşkı kim?" sorusu sosyal medyada gündem oldu.

2008 yılında Türkiye'nin en gözde çiftlerinden biri olarak manken Çağla Şıkel ile dünyaevine giren Emre Altuğ, bu evliliğini 2015 yılında sonlandırmıştı. İki çocuk sahibi olan çift, boşanmanın ardından medeni tavırlarıyla takdir toplamıştı.

Emre Altuğ, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Emre Altuğ'dan aşk itirafı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mng47494749:
    Meraktan ölmek üzereyiz.... Yazık ya son dakika iyice magazine bağladı uygulamayı silme zamanı geldi. 10 2 Yanıtla
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