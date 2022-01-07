Emre Aşık'ın eski eşi Yağmur Sarnıç'a 60 bin liralık baykuş cezası

Yağmur Sarnıç, 2018 yılında sokakta bulduğu kulaklı orman baykuşunu özel bir veteriner kliniğine götürmüştü. Tedavinin ardından baykuşu geri almak isteyen Sarnıç'a mevzuat gereği; yaban hayata ait baykuşun Orman ve Su İşleri Bakanlığı'na teslim edilmesi gerektiği söylenmişti. Sarnıç bunun üzerine olay çıkarmıştı.

60 BİN LİRA ÖDEYECEK

Veterinerlerin açtığı dava sonuçlandı. Mahkeme, Sarnıç'ın hakaret ettiği üç veterinere toplam 60 bin lira tazminat ödemesine karar verdi.