Emre Kaya, "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahnede - Son Dakika
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Emre Kaya, "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahnede

25.03.2022 12:01
Emre Kaya, "Usta Şarkılar" ile ilk kez sahnede

Besteci, Söz Yazarı, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, bir pop müzik sanatçısının arabesk eserleri de ustaca seslendirebileceğini gözler önüne serdi.

Besteci, Söz Yazarı, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, bir pop müzik sanatçısının arabesk eserleri de ustaca seslendirebileceğini gözler önüne serdi. Daha önce Halk Müziğindeki rüştünü de kanıtlayan Emre Kaya, bu kez arabesk eserleri kendine has yorumuyla seslendirdi.

Emre Kaya, "Usta Şarkılar" projesi ile ilk kez canlı müziğin popüler adresi Jolly Joker Kartal İst- Marina'da sevenlerinin karşısına çıktı. İzleyenlerin coşkulu tezahüratlarıyla çıktığı sahnede, birbirinden değerli arabesk eserleri başarıyla seslendiren ünlü popçu, bu alanda da sevenlerinden tam not aldı.

Kendine özgü yorumu, kostümleri, sempatik tavırları ve sevenleriyle kurduğu güçlü iletişim nedeniyle sahnelerin en çok aranan isimleri arasında yer alan Emre Kaya, Usta Şarkılar Projesindeki iddiasını kanıtladı. Projeye başlarken "Çok umutluyum, tutacak" diyen Emre Kaya, daha ilk konserinde yanılmadığını görünce, duygu yüklü anlar yaşadı.

Uzun yıllardır arabesk müziğin duayenleri tarafından seslendirilen eserleri kendine özgü tarzıyla yorumlayan Emre Kaya, sevenlerine unutulmaz bir gece yaşatırken, adeta zaman tünelinde yolculuğa çıkardı. Ünlü sanatçı, albümüne dahil ettiği kendisine ait hit şarkılarından "Teşekkür Ederim" adlı eseri ile de bol bol alkış aldı.

Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Yıldız Tilbe, Kibariye, İbrahim Tatlıses ve "Yaşayan Efsane" Hakan Altun'a kadar birbirinden değerli sanatçılara ait eserleri izleyenlerin vokalistliğinde ustaca seslendiren Emre Kaya, sevenlerinin gönlündeki yerini adeta taçlandırdı.

İşte usta şarkılar

"Unutamadım (Kaç Kadeh Kırıldı)", Affetmedim Kendimi, Akşam Güneşi, Kaderimin Oyunu, Ben İnsan Değil miyim, Dünya (Senin Derdin Hiç Bitmiyor Dünya), Yıkılmışım Ben, Emi, Göz Yaşlarım Anlatır, Güldür Yüzümü, Han Sarhoş Hancı Sarhoş, Teşekkür Ederim, Kabul Et, Kimbilir, Taht Kurmuşsun Kalbime, Vurgun, İmkansız (Rüyalarım Olmasa), Seni Ben Ellerin Olsun Diye mi Sevdim, ya Evde Yoksan, Yarabbim Sen Büyüksün."

Turneye çıkıyor

Bu arada, "Usta Şarkılar" projesinin lansmanı niteliğinde olan ilk konserinde büyük moral depolayan Emre Kaya'nın çok yakında Türkiye'nin dört bir yanını saran geniş çerçeveli turne hazırlığında olduğu bildirildi. - İSTANBUL

Emre Kaya, Usta Şarkılar ile ilk kez sahnede
Emre Kaya, Usta Şarkılar ile ilk kez sahnede
Emre Kaya, Usta Şarkılar ile ilk kez sahnede

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Emre Kaya, Marina, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Magazin Emre Kaya, 'Usta Şarkılar' ile ilk kez sahnede - Son Dakika


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