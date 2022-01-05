Engin Akyürek'in sevgilisi kim? Bomba iddia

Kaçış dizisiyle ekranlara dönmeye hazırlanan Engin Akyürek, Johnny Deep ve Adam Lambert gibi isimleri geride bırakarak dünyanın en yakışıklı erkeği seçildi.

Uzun süredir ekranlarda olmamasına rağmen sosyal medyada sürekli gündem olan oyuncu Engin Akyürek'in özel hayatıyla ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı.

SEVGİLİSİ KİM?

Akyürek'in bir süredir herkesten sır gibi sakladığı sevgilisiyle mutlu bir birliktelik sürdüğü öne sürüldü.

İkilinin, Ankara'da tanıştıkları ve evlenme kararı aldıkları takdirde nikahı Ankara'da yapacakları iddia edildi.

Engin Akyürek'in bu iddiaya ne yanıt vereceği merak konusu oldu.

Yakışıklı oyuncunun, 'Kaçış' dizisindeki partneri oyuncu İrem Helvacıoğlu olmuştu.

Merakla beklenen dizi Disney Plus'ta yayınlanacak.

ENGİN AKYÜREK KİMDİR?

Engin Akyürek, 12 Ekim 1981'de Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü mezunu olan Engin Akyürek, Türkiye'nin Yıldızları adlı yarışma programında birinci olarak sanat dünyasına adım attı.Yarışmanın sona ermesinin ardından, Yabancı Damat adlı tv dizisinin kadrosuna katıldı. 2004 - 2007 yılları arasında Yabancı Damat dizisinde Kadir Sadıkoğlu karakterini canlandıran Akyürek, 2006 yılında ise Kader adlı sinema filminde Cevat karakterini canlandırdı. 2007 - 2008 yılları arasında Atv'de yayınlanan Karayılan adlı tv dizisinde Nizipli rolüyle kamera karşısına geçti.

2009 yılında Bir Bulut Olsam adlı dizide Mustafa Bulut karakterini canlandıran oyuncu, 2010-2012 yılları arasında Fatmagül'ün Suçu Ne? adlı dizide Kerim Ilgaz karakterini canlandırmıştır. Farah Zeynep Abdullah ile birlikte, 2014 yılında vizyona giren Bi Küçük Eylül Meselesi adlı filmin başrolünde yer aldı. 2014 yılında Tuba Büyüküstün ile birlikte başrolünü paylaştığı Kara Para Aşk adlı dizide Ömer Demir karakterini canlandırdı.Uluslararası Seul Drama Ödülleri 2015'te "En İyi Aktör" seçilmiştir. ve Emmy için "En İyi Erkek Oyuncu" kategorisinde aday olmuştur.

Akyürek, son olarak 'Sefirin Kızı'nda rol almıştır. 2022 yılında 'Kaçış' dizisiyle ekranda olacak.