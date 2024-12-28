Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı - Son Dakika
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Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı

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Afra Saraçoğlu, Çetin Tekindor ve Mert Ramazan Demir'in başrolleri paylaştığı 'Yalı Çapkını' dizisinin son bölümünde Ferit'in baldızı ile öpüşmesi ekran başındaki izleyicileri çileden çıkardı.

28.12.2024 14:29  Güncelleme: 14:44
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Yalı Çapkını dizisinin önceki akşam yayınlanan 89. bölümüne, 'Suna' ile 'Ferit'in eşlerine ihanet etmesi damga vurdu. Son bölümde evi terk edip Ferit'e giden Suna, eniştesiyle koyu bir sohbete daldı.

Korhan Ailesi'nin kendisini istemeye geldiği günü anlatan ve Ferit'i çok beğendiğini itiraf eden Suna, "Sonunda kaderim dönüyor dedim ama sonra olanlar oldu. Bu kaderin bana bir yaşam borcu var" dedi.

İZLEYİCİLER ÇİLEDEN ÇIKTI

Suna'nın o dönemki heyecanını dinleyen Ferit ise birden onu öptü ve ikili daha da yakınlaştı. Fragmanda da verilen sahnenin rüya olduğuna inanmak isteyen Yalı Çapkını izleyicisi bölüm sonunda o sahnenin gerçek olduğunu görünce resmen çileden çıktı ve sosyal medya hesaplarından tepki dolu paylaşımlar yaptı.

Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı

Yalı Çapkını, Televizyon, Magazin, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Magazin Enişte ve baldızın öpüşme sahnesi izleyiciyi çileden çıkardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (44)

  • murat2069:
    ahlaksızlık dizi yayından kalkmalı boş zaman topluma faydasız 382 13 Yanıtla
    huseyin ergun:
    Metroda yapanlara özgürlük diyenler. İşte buyrun devamı bu... 4 1
  • Apple User:
    bütün diziler ahlak dışı 310 6 Yanıtla
  • Yildiray:
    yavaş yavaş yavaş toplumun ahlakını yerle bir ediyorlar bravo valla 261 7 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    vay ahlaksızlar 205 7 Yanıtla
  • Kadir aytaç:
    Bu ahlaksız dizinin kaldırılması gerek 202 5 Yanıtla
  • Remzi Özdemir:
    Bu diziyi yayınlanan kanalı da ve yönetmeni .... anlarsınız artık 193 5 Yanıtla
    berke alberto:
    Bende 4 0
  • Hasan null:
    Midem bulanıyor artık yr dizilerinden 169 8 Yanıtla
  • OMAR DAYI:
    milletin ahlakını bozmak için elinden geleni yapıyorlar bizim rütük vs devlet yetkilileri uyuyor. iyi uykular 169 4 Yanıtla
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