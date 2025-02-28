Beşinci sezonuna başarıyla devam eden Gönül Dağı dizisinden yeni ayrılan usta oyuncu Erdal Cindoruk, diziye geri dönüyor.
12 bölüm sonra sezon finali yapması planlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nda Hüseyin'e hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk geçen haftalarda projeye veda etmişti. Cindoruk, OGM Pictures'ın 8. bölümde final yapan "Sen Ağlama İstanbul" dizisiyle anlaşmıştı.
Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Erdal Cindoruk "Gönül Dağı" dizisine geri dönüyor. 6. sezonda da devam edeceği konuşulan diziye Cindoruk 172. bölümde gelecek.
Son Dakika › Magazin › Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor - Son Dakika
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