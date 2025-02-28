Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor - Son Dakika
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Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor

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Usta oyuncu Erdal Cindoruk, geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı Gönül Dağı dizisine geri dönmeye karar verdi. Cindoruk'un Gönül Dağı'na 172. bölümde geri dönmesi bekleniyor.

28.02.2025 16:07  Güncelleme: 16:15
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Beşinci sezonuna başarıyla devam eden Gönül Dağı dizisinden yeni ayrılan usta oyuncu Erdal Cindoruk, diziye geri dönüyor.

12 bölüm sonra sezon finali yapması planlanan Gönül Dağı dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Gönül Dağı'nda Hüseyin'e hayat veren usta oyuncu Erdal Cindoruk geçen haftalarda projeye veda etmişti. Cindoruk, OGM Pictures'ın 8. bölümde final yapan "Sen Ağlama İstanbul" dizisiyle anlaşmıştı.

Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor

GERİ DÖNÜYOR

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Erdal Cindoruk "Gönül Dağı" dizisine geri dönüyor. 6. sezonda da devam edeceği konuşulan diziye Cindoruk 172. bölümde gelecek.

Erdal Cindoruk\'tan flaş hamle: Gönül Dağı\'na geri dönüyor

Kültür Sanat, Televizyon, Gönül Dağı, Ünlüler, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Erdal Cindoruk'tan flaş hamle: Gönül Dağı'na geri dönüyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • monşer null:
    Lüzumsuz Dizi 2 25 Yanıtla
  • monşer null:
    TRT nin dizisi berbat 1 15 Yanıtla
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