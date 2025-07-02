Ereğli\'de Halat Çekme Yarışmasını Temizlik İşleri Müdürlüğü Kazandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen halat çekme yarışmasında Karadeniz Ereğli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü birinci oldu.

Kabotaj Bayramı kapsamında Bozhane Limanı sahil bandında düzenlenen halat çekme yarışmasına Karadeniz Ereğli Belediyesi birimleri ile çeşitli ekipler katıldı. Oldukça çekişmeli geçen yarışlarda, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi önce Bozhane Ekibini, ardından da Büyük Bozhane Ekibini mağlup ederek şampiyon oldu.

Yarışmanın ardından dereceye giren takımlara çeşitli hediyeler verildi. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekibi ise ödül olarak Bozhane'de bulunan restoranlarda yemekle ödüllendirildi.

Yarışmalar sırasında vatandaşlar da etkinliğe yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikler gün boyunca çeşitli gösterilerle devam etti. - ZONGULDAK