Eşcinsellik İtirafı Sonrası Kaan Sekban'a Gelen Mesaj Şoke Etti - Son Dakika
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Eşcinsellik İtirafı Sonrası Kaan Sekban'a Gelen Mesaj Şoke Etti

29.06.2022 15:21
Eşcinsellik İtirafı Sonrası Kaan Sekban'a Gelen Mesaj Şoke Etti

Bir süredir Kaan Sekban'la Alt Tarafı Bi' Talk Show'un sunuculuğunu üstlenen Kaan Sekban, Onur Haftası nedeniyle bir paylaşım yaptı. Sosyal medyada bir kullanıcı Sekban'a "Senin bitmeyen din düşmanlığını ne yapacağız?" diye sordu. Ünlü komedyenin cevabı olay oldu. İşte detaylar...

Onur Haftası nedeniyle bir paylaşım yapan Kaan Sekban, "Kendin olmaktan korkma, başkalarını mutlu etmek için olmadığın biri gibi davranma ve sahte evlilikler yapma. Ayrıca lütfen aptalca homofobik şakalar yapmayı bırakın" dedi.

Sözlerini sürdüren Sekban, "Eşcinsellik ilk insanlardan beri, sadece insanda değil yüzlerce türde görülen ve doğuştan gelen bir durumdur. Sonradan olsaydı bir sürü eşcinsel daha sonra hetero olurdu" ifadelerini kullandı.

"DİN DÜŞMANLIĞINI NE YAPACAĞIZ?"

Sekban'ın bu sözleri bir takipçisini kızdırdı.

Sosyal medyada bir kullanıcı, "Senin bitmeyen din düşmanlığını ne yapacağız? Hırsın bitmedi. Yazık haline!" yorumunu yaptı.

"YOBAZLARA DÜŞMANIM"

Bu yoruma yanıt veren Kaan Sekban, "Dine değil din bezirganlarına ve yobazlara düşmanım. Dine en büyük kötülüğü de o yobazların peşinden giden gerzekler yapıyor" dedi.

KAAN SEKBAN KİMDİR?

Kaan Sekban, 18 Ocak 1983'te Semiramis ve Kurtuluş Sekban çiftinin oğlu olarak İstanbul'da doğdu. Lisans öğrenimini Yıldız Teknik Üniversitesi'nde, yüksek lisansını ise Bahçeşehir Üniversitesi'nde tamamladı. Garanti Bankası'nda on yıl çalıştıktan sonra beklediği terfiyi alamayınca görevinden istifa etti.

Daha sonra oyuncu olmak için atölyelere katıldı ve bir müzikalde rol aldı. Evinde çektiği ve kurumsal hayatı hicvettiği skeçlerle ünlendi. Tebrikler Kovuldunuz! adlı kitabı Haziran 2017'de yayımlandı. Bir derginin okuyucu anketinde "yılın en iyi liderlik kitabı" seçildi.

Sekban daha sonra Kaan Sekban Saçmalar adlı tek kişilik sahne gösterileri yapmaya başladı.

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Kaynak: Snob Magazin

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşcinsellik İtirafı Sonrası Kaan Sekban'a Gelen Mesaj Şoke Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşcinsellik İtirafı Sonrası Kaan Sekban'a Gelen Mesaj Şoke Etti - Son Dakika
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