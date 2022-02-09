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Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması - Son Dakika

Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması

09.02.2022 21:41
Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması

Eşi Hakan Baş ile yaşadığı zor günleri geride bırakan oyuncu Bensu Soral, geçtiğimiz akşam Etiler da Mario adlı mekandan çıkarken görüntülendi. Soral'ın annelik açıklaması dikkat çekti. İşte detaylar...

Bensu Soral, eşi Hakan Baş ile barışıp evliliklerine bir şans daha vermişti. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen Bensu Soral, özel hayatı hakkında konuştu.

"TATİL GÜZEL GEÇTİ"

Barışma sonrası Hakan Baş ile tatil yapmaları ve tatilden fotoğraf paylaşmalarına değinen güzel oyuncu "Tatil çok güzel geçti, ailemizle keyifli bir süreç geçirdik" dedi.

"BU İŞLER KISMET"

Bensu Soral, "Anne olmayı düşünüyor musunuz?" şeklindeki bir soruya, "Allah isteyen herkese nasip etsin inşallah. Bu işler kısmet" yanıtını verdi.

BENSU SORAL KİMDİR?

Bensu Soral, kimdir, kaç yaşında, nereli; Bensu Soral, 23 Mart 1991'de Bursa'nın İnegöl ilçesinde dünyaya gelmiştir. Bensu Soral, 30 yaşındadır. Türk oyuncudur. Aynı zamanda kendisi gibi oyuncu olan Hande Soral'ın kardeşidir.

Mobilyacı bir babanın kızı olarak İnegöl'de doğdu, Bedirhan adlı bir çift yumurta ikizi vardır. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezundur. Halen Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim görmektedir. Ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı. İlk defa Yol Ayrımı dizisi ile oyunculuğa başladı. 2008'de vizyona giren Vicdan dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır.

Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer aldı. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. 2019 yılında Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı.

Bensu Soral 2018 yılında iş insanı Hakan Baş ile dünyaevine girmiştir.

Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması
Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması
Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması

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bensu soral, İnegöl, Etiler, Tatil, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Eşi Hakan Baş ile Barışan Bensu Soral'dan Annelik Açıklaması - Son Dakika Magazin


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