Eşinden Boşanmıştı... Ünlü Oyuncu Böyle Görüntülendi - Son Dakika
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Eşinden Boşanmıştı... Ünlü Oyuncu Böyle Görüntülendi

23.06.2022 13:21
Eşinden Boşanmıştı... Ünlü Oyuncu Böyle Görüntülendi

Son olarak 'Kahraman Babam' adlı dizide yer alan oyuncu Nilay Deniz, Nişantaşı'nda arkadaşıyla görüntülendi. İşte detaylar...

Çatı Katı Aşk, Kahraman Babam, Kalk Gidelim ve Ah Neriman gibi dizilerden tanıdığımız oyuncu Nilay Deniz, geçtiğimiz yıl görüntü yönetmeni Erçin Karabulut'tan boşanmıştı.

ARKADAŞIYLA GÖRÜNTÜLENDİ

Snob Magazin'de yer alan habere göre; TRT'nin yeni dijital platformu için çekilen Mevlana dizisinde rol almaya hazırlanan Nilay Deniz, Nişantaşı'nda erkek arkadaşı Güray Gürsel ile araçla seyir halindeyken görüntülendi.

Yakın dost oldukları öğrenilen ikili, objektiflere böyle yansıdı.

NİLAY DENİZ KİMDİR?

Nilay Deniz, 1993 yılında Aydın'da doğdu. Oyunculuk eğitimi alan Nilay Deniz, Behzat Ç. dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşadı. Ah Neriman, Güneşi Beklerken, 20 Dakika, Mor Menekşeler ve Hayata Beş Kala dizilerinde de rol aldı.

Aşk Yeniden dizisi ile kariyerinde önemli bir çıkış yakalayan genç oyuncu; Bir süre Ateşböceği dizisinde başrol olup "Aslı" karakterini canlandırmıştır. Daha Sonra Kalk Gidelim dizisinde bir süre "Nehir" Karekterini canlandırdı. Kanal D'de yayınlanan Çatı Katı Aşk dizisinde "Yasemin" karekterini canlandırmıştır.

Son olarak 'Kahraman Babam' adlı dizide rol almıştır.

GÜRAY GÜRSEL KİMDİR?

Güray Gürsel, 1976 yılında Erzurum'da doğmuştur. İlkokulu üç ayrı şehirde okumuş, Afyon'da lise eğitimini tamamladıktan sonra Osmangazi üniversitesi Matematik bölümünü kazanmış ancak ikinci yılın sonunda başarısızlık nedeni ile okuldan atılmıştır.

Bir süre çeşitli mekanlarda müzisyenlik yapmış daha sonra Eskişehir'den Bodrum'a giderek orada çalışmaya başlamıştır. Daha sonra müziği bırakıp Gökova-Akyaka'ya gidip babasının işlettiği otelde ona yardımcı olmuştur.

Güray Gürsel, 2008 yılında Twitter'da "burusvilis" ismi ile yazmaya başlamış ve bu süreçte Habertürk Blog yazarlığı yapmıştır. Yaklaşık iki yıl Power FM'de Power Morning Team için Twitter gündemini yorumlamıştır.

Yazarlığa GQ Türkiye ve Glamour Türkiye'de devam ederken bir süre önce "Burusvilis Company" adında markalarla sanatçıları bir araya getirmeyi amaçlayan bir proje şirketi kurmuştur.

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Kaynak: Snob Magazin

Erçin Karabulut, Kahraman Babam, Nilay Deniz, Nişantaşı, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eşinden Boşanmıştı... Ünlü Oyuncu Böyle Görüntülendi - Son Dakika

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