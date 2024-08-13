Eşinin üniversiteyi kazandığını böyle duyurdu: Sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez

Magazin

Sözleri olduğu gibi yayınlanan kadın, hakaretlerinin bedelini ağır ödeyecek

30 güvenlik görevlisi ile 4 vatandaşı şehit eden azılı teröristler hak ettiklerini buldu

Şırnak\'ta işçileri taşıyan servis aracına saldırı! Ölü ve yaralılar var

8-9 Haziran'da düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı. Sonucu merakla bekleyen milyonlarca kişinin arasında, şarkıcı Alişan'ın eşi Buse Varol da vardı.

Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı ile Pamukkale Üniversitesi İşletme Yönetimi bölümlerinden mezun olan 2 çocuk annesi Varol, üniversite sınavını bir kez daha kazandı. Psikoloji bölümüne yerleşen Buse Varol sevincini yakınlarıyla paylaşmak için hemen telefona sarıldı.

Eşinin o anlarını paylaşan Alişan şu notu düştü: "Evet üniversite sınavını kazandı. Üsküdar Üniversitesi Psikoloji... Bence sadece bizim çevreyi tedavi etse paraya para demez."