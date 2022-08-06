Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti - Son Dakika
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Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti

06.08.2022 08:49

Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından eski sevgilisi Modammed Alsaloussi'nin kucağında verdiği bir pozu paylaşarak barıştıklarını ilan etti.

Acun Ilıcalı ile evliliğini noktaladıktan sonra adı birçok isimle anılan Şeyma Subaşı, mısırlı iş insanı Modammed Alsaloussi ile aşk yaşamaya başladı. Evlilik kararı alan çift, düğün hazırlıkları yaparken yollarını ayırdı. Bir süredir barışma haberleriyle konuşulan çiftten beklenen fotoğraf geldi.

SEVGİLİSİNİN KUCAĞINDA POZ VERDİ

Geçtiğimiz günlerde tatil yaptığı teknede bir adamla öpüşme videosunu yayınlayan Subaşı'nın Mohammed Alsaloussi ile barıştığı ileri sürüldü. Kısa süre sonra yeni bir paylaşım yaparak 1-2 saniye sevgilisinin yüzünü gösteren Subaşı, bu sefer romantik bir pozlarını paylaştı. Alsaloussi ve kızı Melisa Ilıcalı ile Bodrum'da tatil yapan Subaşı, Instagram hesabından sevgilisinin kucağına oturarak verdiği bir pozu paylaştı.

Şeyma Subaşı, barıştığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturarak poz verdi
Şeyma Subaşı, barıştığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturarak poz verdi
Şeyma Subaşı, barıştığı eski sevgilisi Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturarak poz verdi
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Son Dakika Magazin Şeyma Subaşı, Modammed Alsaloussi'nin kucağına oturduğu pozla barıştıklarını ilan etti - Son Dakika


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