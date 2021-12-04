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Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim? - Son Dakika

Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?

04.12.2021 15:33
Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?

Dört ay önce 34 yıllık eşi ve iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşanan Erkan Mumcu ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Bu boşanmanın perde arkasında bir yasak aşk yattığı iddia edildi. Peki siyasetçi Erkan Mumcu'nun yasak aşk yaşadığı gazeteci kim? İşte Sabah yazarı Sonat Bahar'ın aktardığı o iddialar....

Erkan Mumcu, dört ay önce 34 yıllık eşi ve iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşanmıştı. Bu boşanmanın perde arkasında bir yasak aşk yattığı iddia edildi.

Sonat Bahar bu çarpıcı iddiayı şu satırlarla yazdı:

"Erkan Mumcu, bundan dört ay önce, 34 yıllık eşi, 32 ve 27 yaşındaki iki oğlunun annesi Işın Mumcu'dan jet hızıyla anlaşmalı olarak boşandı.

Konu bu boşanma değil, konu 34 yıllık evliliği bitme noktasına getiren, ucu 10 yıldan uzun döneme uzanan bir yasak ilişki! İlişkiyi yaşayan kişi Erkan Mumcu! Üstelik eşini aldattığı kadın da evli! Bu kadın, kendi eşiyle birlikte, on yıl öncesine kadar, Mumcu çiftinin evine girip çıkan, davetlerine katılan, Mumcu'nun eşi Işın Mumcu'nun da tanıdığı biri.

İddialara göre Erkan Mumcu'nun yıllardır yasak ilişki yaşadığı evli kadın, büyük bir televizyonun Ankara temsilcisi...

"ÇOCUĞUNUN DA BABASI"

Buraya kadar aslında çok da şaşırmıyor insan. Aldatmaları normalleştirdik nasılsa... Asıl iddia, işi çetrefil yapan, Erkan Mumcu'nun, bu Ankara temsilcisinin çocuğunun babası olduğu! (Bu temsilcinin ismini biliyorum ama arada bir çocuk olduğu için yazmayı doğru bulmuyorum.) Üstelik bu durum Erkan Mumcu tarafından eşi Işın Mumcu'ya, oğullarına yıllar önce itiraf edilmiş.

Yani Erkan Mumcu'nun bir başka kadından çocuğunun olduğu, eşi ve çocukları tarafından biliniyor! Belki de sadece eşi ve çocukları değil, Ankara'da bu durumu bilenler, kulislerde konuşanlar vardır ama dedim ya durum hassas. Bu nedenle bu boşanma haberinde durumun üstü kapatılmış!

ESKİ EŞİ DE BİLİYORMUŞ

Ama belli ki jet boşanmanın arka planında, bu kaosun medyaya yansımadan çözülmesi amaçlanıyor. Bu yasak ilişki ilk ortaya çıktığında, Erkan ve Işın Mumcu çifti arasında ilk sarsıntı başlamış aslında. Yani Işın Mumcu bu ilişkiyi yıllar öncesinden öğrenmiş.

Ama o dönem çiftin oğullarından biri üniversiteyi bitirmek üzere, diğeri üniversite sınavına hazırlandığı için, Erkan Mumcu'nun 'yalvarmaları', 'İlişkiyi bitireceğim' sözleri nedeniyle evliliğe bir şans daha verilmiş. Ama daha sonra bu yasak ilişki bir türlü sonlanmamış. Hatta bir süre sonra Erkan Bey'in, bu ilişkisinden bir çocuğu olmuş. Bunu öğrendikten sonra Işın Mumcu, boşanma kararı almış ve dava açmış!

Bu kez araya oğullarının girmesi, büyük oğlunun evlilik arifesinde olmasının da etkisiyle, rezillik çıkmaması için Işın Hanım davayı geri çekmiş. Tek şartı varmış, Erkan Bey'in bu yasak ilişkiden olan çocuğunu, oğullarına itiraf etmesi. Ve öyle de olmuş. Yani tüm aile durumu öğrenmiş. Bu bilginin aile içinde kalması için Erkan Mumcu, eşine o dönem çok iyi davranmaya başlamış. Ama bu çok uzun sürmemiş. Bir noktadan sonra evde artık iki yetişkin yaşayamaz hale gelmişler. Mobbinge varan davranışlar başlamış."

Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim?

Erkan Mumcu, Magazin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Eski bakanlardan Erkan Mumcu'nun 'yasak aşk' yaşadığı evli gazeteci kim? - Son Dakika
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