Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni... - Son Dakika
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Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni...

22.03.2022 17:02
Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni...

Kamuoyunda 'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden 39 yaşındaki Esra Ersoy, 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde aldığı 10 yıl 1 ay hapis cezasının ardından hakkında çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama kararı sonrası İstanbul'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Ersoy, tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından cezaevine gönderildi.

Esra Ersoy hakkında 13 yaşındaki çocuğa karşı cinsel istismar suçunu işlediği gerekçesiyle Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı. Yapılan yargılama sonrası Esra Ersoy, 'çocuğun cinsel istismarı' ve 'konut dokunulmazlığını ihlal' suçlarından 10 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme, kararla birlikte Ersoy hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı da çıkarmıştı.

Milliyet'ten Damla Güler'in haberine göre; İstanbul'da ikamet eden Esra Ersoy'un yargılama boyunca aynı dosya kapsamında imza adli kontrolü bulunuyordu. Önceki gün imza atmak için karakola giden Ersoy hakkındaki yakalama kararı sisteme düşünce polisler tarafından gözaltına alındı.

Karakoldaki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Esra Ersoy, SEGBİS sistemi ile Muğla Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlandı.

"KARDEŞİM SUÇSUZ!"

Mahkemenin tutuklama kararını yüzüne okuması sonrası tutuklanan Esra Ersoy, Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Esra Ersoy'u adliyede yalnız bırakmayan Ceyda Ersoy, kardeşine destek için geldiğini belirterek, "Benim olayla bir ilgim yok. Yanında olmak için geldim. Kardeşimin suçsuz olduğunu biliyorum" dedi.

"13 YAŞINDA GİBİ DURMUYORDU, BENDEN UZUNDU"

Esra Ersoy, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yayınladığı paylaşımda, "Bunu siz de biliyorsunuzdur ki peşimde dolu erkek varken 13 yaşında çocuğu ne yapayım ben Allah aşkına! Ayrıca 13 yaşındaymış gibi de durmuyordu, iri yarı, boyu benden uzundu falan" ifadelerini kullanmıştı.

ESRA ERSOY KİMDİR?

Esra Ersoy, 21 Haziran 1985 yılında Mersin'de dünyaya gelmiştir. Kardeşi Ceyda Ersoy, kendisinden dört yaş küçüktür. Lise eğitimini Mersin'de tamamlayan Esra Ersoy, Ankara'da Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünden mezun olmuştur.

Esra Ersoy ile olarak 2007 yılında Behzat Uygur ve Melike Güner'in yaptığı "Güzel ve Dahi" adlı yarışma programında ismini duyurmuştur.

Kardeşi Ceyda Ersoy ile beraber 2008 yılında yapımcılığını Fatih Aksoy, yönetmenliğini Kartal Tibet'in yaptığı "Hayat Güzeldir" adlı dizi filmde Alp Kırşan, Cem Davran, Begüm Kütük, Merve Sevi ile birlikte oynadılar.

Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni...
Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni...
Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni...

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Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Esra Ersoy Tutuklandı! İşte Tutuklanma Nedeni... - Son Dakika


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