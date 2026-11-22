1990 yılında vizyona giren ve özellikle yılbaşı dönemlerinin vazgeçilmez filmlerinden biri haline gelen "Evde Tek Başına" (Home Alone), yıllar sonra yeniden sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Disney'in, serinin unutulmaz karakteri Kevin McCallister'a hayat veren Macaulay Culkin ile yeni bir film üzerinde çalıştığı belirtildi. Projenin hayata geçmesi halinde Culkin, 34 yıl aradan sonra yeniden Kevin karakterini canlandıracak.

BU KEZ YETİŞKİN KEVIN'İN HİKAYESİ ANLATILACAK

Yeni filmin, çocukluk yıllarında ailesi tarafından yanlışlıkla evde unutulan Kevin McCallister'ın yetişkinlik dönemine odaklanabileceği belirtiliyor. İlk iki filmde hırsızlara karşı verdiği mücadeleyle hafızalara kazınan Kevin'in, yıllar sonra nasıl bir hayat sürdüğünün beyaz perdeye taşınabileceği konuşuluyor.

MACAULAY CULKIN HİKAYENİN GELİŞTİRİLMESİNE DE KATILACAK

İddialara göre Macaulay Culkin, geçtiğimiz yaz Disney Live Action ve 20th Century Studios Başkanı David Greenbaum ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ünlü oyuncunun görüşmede yeni bir "Evde Tek Başına" filmi için hazırladığı fikri paylaştığı ve çalışmaların bunun ardından başladığı belirtildi.

Macaulay Culkin

İLK İKİ FİLMLE DÜNYACA ÜNLÜ OLMUŞTU

Macaulay Culkin, 1990 yapımı "Evde Tek Başına" filminde ailesinin Paris'e giderken yanlışlıkla evde unuttuğu Kevin McCallister karakterini canlandırmıştı. Evine girmeye çalışan iki hırsıza karşı kurduğu tuzaklarla izleyicilerin hafızasına kazınan oyuncu, 1992 yılında gösterime giren "Evde Tek Başına 2: New York'ta Kayıp" filminde de aynı rolle kamera karşısına geçmişti.

Serinin sonraki filmlerinde ise farklı oyuncular ve karakterler yer almıştı.

YÖNETMENDEN CATHERINE O'HARA AÇIKLAMASI

İlk iki filmin yönetmeni Chris Columbus da serinin yeniden çekilmesi ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kevin'in annesi Kate McCallister'ı canlandıran Catherine O'Hara'nın serinin başarısındaki önemine dikkat çeken Columbus, oyuncunun yokluğunda yeni bir film yapmanın zor olacağını ifade etti.

Columbus, Macaulay Culkin ve Catherine O'Hara'nın ilk filmlerin duygusal merkezini oluşturduğunu belirtti. O'Hara, 30 Ocak 2026'da 71 yaşında hayatını kaybetmişti.