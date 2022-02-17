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Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması - Son Dakika

Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması

17.02.2022 23:44
Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması

Masumlar Apartmanı'nın yıldızları Ezgi Mola ve Merve Dizdar, önceki akşam Asmalımescit'te bulunan bir mekandan çıkarken görüntülendi. Mola, davalık olduğu Musa Orhan hakkında konuştu. İşte detaylar...

Kadrosunda yer aldığı Alice Müzikali'nden bahseden Ezgi Mola, "Tekrardan sahnelere döndüğümüz için mutluyuz. Seyircimiz yoğun ilgi gösteriyor. Darısı küçük tiyatroların ve küçük salonların başına" dedi.

"DAVA SONUÇLANINCA KONUŞALIM"

Oyuncu Ezgi Mola, İpek Er'e cinsel saldırıda bulunan Musa Orhan'a 'hakaret' ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, davacı tarafın 50 bin TL karşılığında uzlaşma talebinde bulunduğunu açıkladı. Mola, "Uzlaşmayı kabul etmedim. Dava süreci bitmedi. Sonuçlanınca konuşalım" ifadelerini kullandı.

EZGİ MOLA - MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Batman'da İpek Er'e cinsel saldırıda bulunup intihara sürüklediği suçlamasıyla uzman çavuş Musa Orhan hakkında cinsel saldırı suçundan Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştı. Sanık hakkında verilen tahliye kararı kamuoyunda büyük tepki yarattı. Sanatçı Ezgi Mola da, 20 Ağustos 2020'de sosyal medya hesabında "Tecavüzcü şerefsizi dışarı salan vicdanınızda boğulun. Artık yasa, dua, dilek, istek, rica umut her şeyi elimizden aldınız ya!! Ne diyeyim! Yazıklar olsun! Yazıklar olsun!!! #MusaOrhantutuklansın" şeklinde paylaşımda bulundu.

Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şüpheli olarak Mola'nın ifadesi alındı. Mola, 19 Mart 2021'de talimatla alınan ifadesinde özetle şöyle dedi:

"Kadına şiddetin, ölümleri, istismarların üst üste gerçekleştiği o dönemde tam da Twitter gündeminin en üst sıralarında yer alan (Twitter tabiri ile trend topic olan)! #MusaOrhantutuklansın etiketiyle tüm kadına şiddet olaylarına genel tepkimi her duyarlı insan gibi verdim. Ben şikayetçiyi ne tanırım ne da şahsına bir kastım olabilir. Göz önünde olan biri olduğum için duyarlılığımı gösterme düşüncesiyle genel fikrimi ve tepkimi ortaya koydum."

Hakaret suçunun uzlaşmaya tabi suçlar kapsamında olması nedeniyle savcılık, dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Taraflar aranarak uzlaşıp uzlaşmayacakları soruldu. Orhan'ın avukatı, "Mola özür mesajı yayınlasın" dedi. Ancak Mola reddetti. Taraflar uzlaşmayınca savcılık, Mola hakkında 'sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile hakaret' suçundan Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açtı.

Ezgi Mola'ya sosyal medyadan destek yağdı. Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ezgi Mola'ya destek olurken hakaret içerikli paylaşımlar yaptıklarını öne sürdüğü 16 ünlü hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması
Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması
Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması

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Alice Müzikali, Musa Orhan, Ezgi Mola, Hakaret, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Ezgi Mola'dan Flaş Musa Orhan Açıklaması - Son Dakika Magazin


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