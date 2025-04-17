Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü - Son Dakika
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Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü

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Şarkıcı Ezhel, bir kadın hayranının konser sırasında sahneye attığı kırmızı iç çamaşırına verdiği tepkiyle gündeme geldi. Sahneye atılan iç çamaşırını yerden alıp koklayan ve elinde tutarak performansını sürdüren Ezhel, sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Görüntüler, birçok kullanıcı tarafından tepkiyle karşılanırken, ''Çok çirkin görüntü'', Bazen kendi cinsimden utanıyorum'' yorumları yapıldı.

17.04.2025 09:31
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Şarkıcı Ezhel, son konserinde sahnede yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Performansı sırasında bir kadın hayranı, sahneye kırmızı bir iç çamaşırı attı. İlk anda ne yapacağını bilemeyen ünlü rapçi, çamaşırı yerden alıp kokladı ve elinde tutarak şarkısına devam etti.

TEPKİ TOPLADI

Bu sıra dışı anlar konseri izleyen hayranlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olan olay, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı. Olayla ilgili gelen yorumların bazıları şu şekilde, "Bazen cinsimden utanıyorum, "Çok çirkin bir görüntü", "Allah ıslah etsin demeye bile utanıyorum."

Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü
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Magazin, Ezhel, Son Dakika

Son Dakika Magazin Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ayhan Murat:
    tam chp li gençlik 132 97 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    işte size laik gençlik 90 54 Yanıtla
  • Serkan IŞIK:
    Uyan eyyy müslüman.. 102 36 Yanıtla
  • ahmet3353:
    laiklik böyle bişey işte 79 57 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    akmhphhkk 47 71 Yanıtla
  • Resul Bey:
    işte ahlaksızlığa, isyana teşvik Eden hiçbir değer yargısına sahip olmadığı gibi bu erdemlere de adeta savaş açan günümüz küfürlü rapine kapılab gençliğin hazin tablosudur bu, milli güvenlik sorunudur, ileride bu gençler nasıl aile kurup sağlıklı nesiller yetiştirecek sizce? 73 10 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    klasik tarikato marikato hareketi birşey olmaz bademler 29 49 Yanıtla
  • Demirtas null:
    Laiklik veya chp diye örnek gösteren medeni,"Türbanlı bir kayınvalide damadından hamile kalıyor." O zaman bunu da akp veya dindarlar böyledir diyelim olur mu kardeş..? Kendini bilmezlerin yaptığı ahlaksızlığı dine,görüşe bağlayamazsınız..Bu cehaletle İslamı daha da rezil etmeyin. 47 9 Yanıtla
  • Sk 06:
    cemaat işi sever bunu 14 27 Yanıtla
  • Arzum Baskara:
    Buna kim ne atar kesin kankasina yaptirmistir 31 2 Yanıtla
  • Cengiz Sahin:
    Namus kalmamış 31 2 Yanıtla
  • fatih mazlum:
    Cehapenin hayalini kurdugu laik sekuler genclik 19 9 Yanıtla
  • 367236:
    ülkenin ahlak çivisi çıktı Hemen işi CHP'ye vurdunuz Hepinizi tebrik ediyorum 3 2 Yanıtla
  • Erturk Asi:
    insanların gözüne bunları siz sokuyorsunuz. ben burada görene kadar haberim yoktu. umrumda da değildi. habercilik bir şekilde değişmeli. mesela senin hem futbol hem magazin haberi yayınlamaman lazım. tek bir konu üzerine haber yapman gerekiyor. 4 0 Yanıtla
  • erkan zengin:
    ahlaksızlar 3 0 Yanıtla
  • majki4636:
    Yorumum da küfür yok hakaret yok neden yayınlanmadı acaba? Yoksa taraflı gazetecilik mi yapıyorsunuz? Bazı şeyleri bu kadar belli etmeyin. Bunu yayınlamasanız beni haklı çıkartırsınız. Ve söylediklerimin tarfınızdan doğruluğunu tastiklemiş olursunuz. Ama en azından okuyucuların sizler hakkında ne düşündüklerini öğrenmiş oldunuz. 0 0 Yanıtla
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