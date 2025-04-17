Ezhel konserinde iğrenç olay! Yaptığı hareketle hayrete düşürdü

Şarkıcı Ezhel, son konserinde sahnede yaşanan ilginç bir olayla gündeme geldi. Performansı sırasında bir kadın hayranı, sahneye kırmızı bir iç çamaşırı attı. İlk anda ne yapacağını bilemeyen ünlü rapçi, çamaşırı yerden alıp kokladı ve elinde tutarak şarkısına devam etti.

TEPKİ TOPLADI

Bu sıra dışı anlar konseri izleyen hayranlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Görüntüler, sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu. Kullanıcılar arasında farklı yorumlara neden olan olay, kısa sürede gündemin en çok konuşulan konuları arasına girdi. Görüntüler bazı kullanıcılar tarafından tepki topladı. Olayla ilgili gelen yorumların bazıları şu şekilde, "Bazen cinsimden utanıyorum, "Çok çirkin bir görüntü", "Allah ıslah etsin demeye bile utanıyorum."