Faruk Tınaz hayatını kaybetti! İşte ölüm nedeni

Acı Haber Türkiye Jokey Kulübü'nün sosyal medya hesabından duyuruldu:

"Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz'ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma Allah'tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır."

Bir süredir Kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956 tarihinde dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da dünyaya geldi. Annesi mevlüthandır. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı. Ankara'da başladığı sahne hayatına istanbul'da devam etti.

FARUK TINAZ'IN ALBÜMLERİ

Göz Göze - 1988

Şansım Açıldı - 1989

Ömrümü Çalan Yıllar -1991

Kal Benimle - 1994

Kalbimin Kadını - 1998

Dinlenesi Şarkılar -2007

Yunus Gibi - 2012

Faruk Tınaz son olarak İbo Show adlı programa katılmıştı.