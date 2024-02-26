Fatma Turgut, Abant\'ta sahne aldı ve seyircilerle sohbet etti

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Model grubundan ayrıldıktan sonra müzik kariyerine solo olarak devam eden Fatma Turgut, Abant'ta sahne aldı. Ünlü şarkıcı, konserde seyircilerle sohbet etti.

ROMANTİK ÇIKMA TEKLİFİ

'Değmesin Ellerimiz' şarkısı sonrası konuşan ünlü isim, "Hala kaldı mı böyle şeyler diyorum ama sanırım varmış! ya da geri gelse ne güzel olur. Geçtiğimiz günlerde çıkma teklifi aldım. Hem de çok romantik bir şekilde. Beni böyle şeyler etkiliyor" dedi.