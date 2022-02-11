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Feyza Civelek: Aşk Yok, Sanat ve Spor Var - Son Dakika

Feyza Civelek: Aşk Yok, Sanat ve Spor Var

11.02.2022 13:44
Feyza Civelek: Aşk Yok, Sanat ve Spor Var

Sevilen oyuncu Feyza Civelek, Fransa'nın en meşhur kayak merkezlerinden Megève'de ailesiyle kısa bir tatil kaçamağı yaptı. Civelek, "Aşk yok, sanat ve spor var" açıklamasında bulundu

Bir Ortaçağ dağ kasabasının büyüleyici görünümü, uzun kayak pistlerinin yanı sıra sanat galerileriyle de dünyaca ünlü isimlerin uğrak yeri olmayı başaran kasabada 3 gün boyunca bol bol kayak yapan ve sanatla iç içe bir tatil geçiren Feyza Civelek, samimi açıklamalarda bulundu.

"ROMANTİZM YAŞAMAK YAKIŞIRDI AMA..."

Civelek, "Aslında böyle masalsı bir ortama romantizm yaşamak yakışırdı fakat ben bol bol spor yaptım ve sanatla ruhumu doyurdum. 2022 dileklerim arasında aşk vardı, bir dahaki sefere yanımda bu soğuklarda içimi ısıtacak bir sevgili de olursa mutluluğum ikiye katlanır" dedi.

FEYZA CİVELEK KİMDİR?

Feyza Civelek, 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Senaryo yazarı bir annenin kızı olan Civelek, ilk oyunculuk deneyimini 2009 yılında Acemi Cadı dizisiyle gerçekleştirmiştir. Bu deneyiminin ardından Sihirli Annem, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve senaryosunu annesinin yazdığı Güllerin Savaşı gibi dizilerde boy gösterdi.

FEYZA CİVELEK NASIL ZAYIFLADI?

Yeni dizisi için kilo vermeye karar veren oyuncu Feyza Civelek, 2,5 ay boyunca Şeyda Coşkun ile çalışarak 78 kilodan 58 kiloya düşerek bambaşka bir görüntüye sahip oldu. 42 bedenden 34 bedene inen oyuncu, tüm gardırobunu da yeniledi. Feyza Civelek, sebze- protein ağırlıklı beslendiği ve günde 1,5 saat yürüyerek ulaştığı görüntüsünün yanında dizideki imajıyla da sosyal medyada takipçilerinin büyük beğenisini topladı.

Feyza Civelek: Aşk Yok, Sanat ve Spor Var
Feyza Civelek: Aşk Yok, Sanat ve Spor Var

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Feyza Civelek, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Feyza Civelek: Aşk Yok, Sanat ve Spor Var - Son Dakika Magazin


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