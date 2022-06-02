Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika
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Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti

02.06.2022 18:51
Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti

Oyuncu Tamer Karadağlı, önceki gün Ankara'da bir mağaza açılışına katıldı. Ünlü isme mağazada bir sürpriz yapıldı ve üzerinde kendi figürü yer alan bir pasta getirildi. Şaşkınlık yaşayan Karadağlı, "Bu arkadaş bana hiç benzememiş" diyerek sitem etti. İşte detaylar...

Bir süre önce yaptığı reklam anlaşması ile çelik kapı firmasının reklam yüzü olan Tamer Karadağlı, Ankara'nın Çankaya ilçesinde mağaza açılışına katılarak kurdele kesti. İş için geldiği Ankara'da kızı Zeyno'yu da görme fırsatı bulan sanatçı, çevresini sanan hayranları ile de yakından ilgilendi.

FİGÜRÜ GÖRÜNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI

Mağaza açılışı için hazırlanan pasta ve mini Tamer Karadağlı figürü ilgi gördü. Pastadaki mumları söndürmek üzere gelen ünlü oyuncu, bir anda pasta figürünü görünce şaşkınlığını gizleyemedi.

"BANA HİÇ BENZEMEMİŞ"

Uzun uzun pasta figürünü inceleyen ve böyle bir şeyin ilk kez yapıldığını belirten Karadağlı, şu ifadeleri kullandı: "Sürprizleri severim, gerçekten sürpriz oldu. Ama bu arkadaş bana hiç benzememiş. Saçlar benziyor ama üzerinde biraz daha çalışılması gerekiyor."

TAMER KARADAĞLI KİMDİR?

Tamer Karadağlı, 24 Mayıs 1967'de Ankara'da dünyaya geldi. Türk oyuncu, yönetmen ve seslendirme sanatçısı. Çocuklar Duymasın, Börü, Şaşıfelek Çıkmazı, Savaşçı ve Fedai gibi sevilen yapımlarda rol aldı.

TAMER KARADAĞLI EŞİ KİM?

Tamer Karadağlı, 2002 yılında kendisi gibi oyuncu olan Arzu Balkan ile evlendi. Çiftin Zeyno isminde bir kızları oldu. Çift 2007 yılında boşanmıştır. Tamer Karadağlı son olarak oyuncu Iraz Yıldız ile aşk yaşamıştır.

Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti

Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti
Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti

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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Figür Şaşkınlık Yarattı! Tepkisi Şoke Etti - Son Dakika


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