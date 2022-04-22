Final bölümüyle ekranlarda olacak Aşk Mantık İntikam'da neler olacak? - Son Dakika
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Final bölümüyle ekranlarda olacak Aşk Mantık İntikam'da neler olacak?

22.04.2022 13:13

Bu akşam 42. bölümüyle final yapacak Aşk Mantık İntikam'da Esra'nın hamile olduğunu öğrenen Ozan sevinçten havalara uçar. Ancak Ozan, Esra'nın aslında içten içe bir düğünlerinin olmamasına üzüldüğünü öğrendiğinde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayacaktır

Başrollerde Burcu Özberk, İlhan Şen ve Melisa Döngel gibi isimlerin yer aldığı Aşk Mantık İntikam dizisindeEsra Ozan'ın aşırı ilgisini dizginlemeye çalışırken çözmesi gereken bir sorun daha vardır.

AŞK MANTIK İNTİKAM'DA BU AKŞAM NELER OLACAK?

Ozan, Esra'nın hamile olduğu haberini aldığında havalara uçar. Bu sefer geçmişte yaşanan her şeyi telafi etmeye kararlıdır. Bu yüzden Esra'nın üzerine titrer. Fakat bu ilgi Esra'nın sıkılmasına neden olur. Esra Ozan'ın aşırı ilgisini dizginlemeye çalışırken çözmesi gereken bir sorun daha vardır. Ozan, Nazım ve Zümrüt'ün arasındaki yakınlığı kabul etmiyor, sanki böyle bir şey yokmuş gibi davranıyordur. Esra bu durumu düzeltmek için aileyi ve Nazım'ı bir yemekte bir araya getirir. Bu yemek başka bir mutlu haberin daha alınmasına vesile olacaktır. Ozan, Esra'nın aslında içten içe bir düğünlerinin olmamasına üzüldüğünü öğrendiğinde ona unutulmaz bir sürpriz hazırlayacaktır.

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Aşk Mantık İntikam, Burcu Özberk, İlhan Şen, Fox, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Final bölümüyle ekranlarda olacak Aşk Mantık İntikam'da neler olacak? - Son Dakika


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