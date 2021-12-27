Forum Erzurum Outlet'te SAMİDA rüzgarı esti

Erzurum ve çevre illerin buluşma noktası olan ve ziyaretçilerine kazançlı alışveriş deneyimi sunan Forum Erzurum Outlet 2021 yılı bitirmeye yakın olduğumuz şu günlerde ziyaretçilerini sevilen müzik grubu SAMİDA ile buluşturdu.

Bir saat boyunca canlı performans sergileyen grup sevenlerini birbirinden güzel parçalarla coşturdu. Gerçekleştirilen konserde kemençe, panduri, keman eşliğinde şarkılar hep bir ağızdan söylendi. - ERZURUM