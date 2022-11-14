FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir kesim tarafından takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyordu.
Elde edilen bilgilere göre dizinin yapımcıları dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.
Yeni bölümün ekrana gelmeyeceği haberini de yapımcılardan öğrenen oyuncuların büyük şaşkınlık yaşadıkları belirtildi. Dizinin hayranları da alınan karar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.
Son Dakika › Magazin › Yasak Elma'nın yeni bölümü, Taksim'de yaşanan terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı - Son Dakika