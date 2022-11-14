Yasak Elma'nın yeni bölümü, Taksim'de yaşanan terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı - Son Dakika
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Yasak Elma'nın yeni bölümü, Taksim'de yaşanan terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı

14.11.2022 21:16

FOX TV ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin yeni bölümü, dün İstanbul'da meydana gelen terör saldırısı nedeniyle yayınlanmadı.

FOX TV ekranlarında yayınlanan ve geniş bir kesim tarafından takip edilen Yasak Elma dizisinin yeni bölümünün yayınlanıp yayınlanmayacağı merakla bekleniyordu.

YAYINLAMAMA KARARI ALINDI

Elde edilen bilgilere göre dizinin yapımcıları dün İstiklal Caddesi'nde meydana gelen ve 6 vatandaşımızın hayatını kaybettiği terör saldırısı nedeniyle dizinin yeni bölümünü yayınlamama kararı aldı.

OYUNCULAR DA ŞAŞKINLIK YAŞADI

Yeni bölümün ekrana gelmeyeceği haberini de yapımcılardan öğrenen oyuncuların büyük şaşkınlık yaşadıkları belirtildi. Dizinin hayranları da alınan karar nedeniyle şaşkınlık yaşadı.

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Yasak Elma, Fox Tv, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Magazin Yasak Elma'nın yeni bölümü, Taksim'de yaşanan terör saldırısı sebebiyle yayınlanmadı - Son Dakika


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