FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Tozluyaka'nın yıldızı Serra Pirinç'ten sütyenli poz

Yaz dizisi olarak başlayan ve sonrasında reytinglerde iyi gitmesiyle birlikte çok sayıda hayran kitlesi edinen Tozlukaya dizisinin oyuncularının sosyal medyada paylaşımlar da büyük ilgi görüyor.

DİZİDE ZEYNO SARI'YI CANLANDIRIYOR

Dizide Zeyno Sarı karakterini canlandıran ünlü oyuncu Serra Pirinç de sosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden biri. Pirinç son olarak hayranlarını mest eden iki pozu art arda paylaştı.

SİYAH SÜTYENLİ POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü isim beyaz gömleğinin düğmelerini açarak siyah sütyeni ve dekoltesiyle poz verdi. Pirinç'in bu pozlarına kısa sürede çok sayıda yorum geldi.

İşte o pozlar:







