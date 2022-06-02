Fro'nun "Ne Fenasın Sen"İ Yolda - Son Dakika
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Fro'nun "Ne Fenasın Sen"İ Yolda

02.06.2022 20:51
Fro'nun "Ne Fenasın Sen"İ Yolda

Son dönemde yaptığı şarkılarla adını duyurmaya başlayan FRO, henüz iki hafta önce çıkardığı (Mayıs 2022) ilk bağımsız klibi olan "Yangın" parçasını sevenlerine sunmuştu. İkinci teklisi olacak "Ne Fenasın Sen" parçasını çok bekletmeden yayınlayacağını belirten FRO, tarih olarak 10 Haziran'ı işaret etti.

"Ne Fenasın Sen" parçasının sızan küçük kesikleri, şarkının Deep House tarzında bir sound ile hazırlandığını gösteriyor. Şarkının prodüksiyon işlemleri MRLYN'e aitken, düzenleme kısmında da Barlas Köroğlu adını görüyoruz.

FRO'nun özellikle "Ne Fenasın Sen" parçası için biraz daha etnik enstrümanlara yer verdiği belirtilmiştir. Şarkının sızan kısımlarına göre parçada elektro gitar, ud vb. gibi enstrümanlar bir arada kullanılmıştır.

Fro'nun Ne Fenasın Sen İ Yolda
Fro'nun Ne Fenasın Sen İ Yolda
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Kaynak: Snob Magazin

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Son Dakika Magazin Fro'nun 'Ne Fenasın Sen'İ Yolda - Son Dakika


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