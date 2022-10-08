Icardi'nin Takım Arkadaşı Wanda Nara'yı Taciz Etmiş!

Geçtiğimiz günlerde eşi Wanda Nara'dan ayrıldığı iddia edilen Icardı, bu sefer de Nara'nın bir televizyon programında yaptığı itiraf nedeniyle gündeme geldi.

Ülkesi Arjantin'de yayınlanan 'Maskenin ardındaki kim?' programında jüri üyeliği yapan Wanda Nara, geçtiğimiz aylarda programın yayınlanan bir bölümünün canlı yayınında bir itirafta bulundu.

"SOYUNMA ODASINDA SIKIŞTIRDI

Nara, geçtiğimiz yıllarda Icardı'nin Inter'den takım arkadaşı Dani Osvaldo'nun kendisini soyunma odasında sıkıştırdığını ve asıldığını belirtti.

Wanda Nara, Osvaldo'nun stadyumdaki VIP odada kendisini etkilemeye çalıştığını ve aşkını ilan ettiğini söyledi.

İHANET İDDİASI

Wanda Nara, geçtiğimiz yıl 2 çocuğunun babası Mauro Icardi'yi ihanetle suçlamıştı. İcardi'nin Arjantinli oyuncu ve model China Suarez ile yasak aşk yaşadığı öne sürülmüştü. İkili, daha sonra birlikteliklerine bir şans daha vermişti.