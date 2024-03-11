Galler Prensi ve Prenses'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile iddialar doğrulanmış oldu.
Galler Prensesi dün Kensington Sarayı tarafından yayınlanan Anneler Günü portresini kendisinin düzenlediğini kabul etti ve aile fotoğrafının neden olduğu 'her türlü karışıklık için' özür diledi.
Hikayeye "Birçok amatör fotoğrafçı gibi ben de zaman zaman düzenleme denemeleri yapıyorum. Dün paylaştığımız aile fotoğrafının neden olduğu karışıklık için özürlerimi ifade etmek istedim. Umarım kutlama yapan herkes çok mutlu bir Anneler Günü geçirmiştir" yazdı..
Son Dakika › Magazin › Galler Prensesi Anneler Günü Portresi İçin Özür Diledi - Son Dakika
Dün akşam düzenlenen Oscar Ödülleri'ne katılan dünyaca Lily Gladstone'u görenler Gupse Özay zannetti. Benzerlik karşısında şaşkına dönen Özay ise o anlara sessiz kalamadı.
Komedyen Cem Yılmaz, Ramazan ayının ilk gününde içki içtiği anları yayınladığı için tepkilerin hedefi oldu.
Hayatını kaybeden meslektaşı Kayhan Yıldızoğlu'nun cenaze törenine katılan Şener Şen, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenlere tepki gösterdi.
Yaşlılığa bağlı rahatsızlıklarından dolayı 90 yaşında hayatını kaybeden usta oyuncu Kayhan Yıldızoğlu, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Eski eşinin cenazesine katılan Suna Yıldızoğlu gözyaşlarına hakim olamadı.
İngiltere tahtının varisi Galler Prensi William'ın eşi Prenses Kate Middleton, birçok uluslararası haber ajansının üzerinde oynandığı için yayımdan kaldırdığı fotoğraftaki oynama işlemlerini kendisinin yaptığını belirterek, özür diledi.
Prenses Kate, anneler günü fotoğrafıyla ilgili yaşanan karışıklık üzerine özür diledi ve fotoğrafı düzenelediğini itiraf etti. Fotoğrafın dijital olarak değiştirildiği iddia edildi ve fotoğraf ajansları fotoğrafı geri çekti. Kate, düzenlemeleriyle karışıklığa neden olduğunu kabul etti ve özür diledi. Fotoğrafta yapılan düzenlemeler arasında evlilik yüzüğünün eksik olması, elin bulanık görünmesi ve çocukların kıyafetlerindeki hatalar yer alıyor.
Survivor'da sık sık yarışmacılarla tartıştığı ve kurallara uygunsuz şekilde davrandığı için ceza alan Yunus Emre Özden'in eşi yaptığı açıklamada hamile olduğunun müjdesini verdi.
Uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden ve bir bacağında rahatsızlık olan Serdar Ortaç yürümekte güçlük çekmeye başladı. Tekerlekli sandalye kullanan Ortaç'ın son hali sevenlerini üzdü.
Son olarak Aile dizisinde rol alan başarılı oyuncu Yüsra Geyik, Kanal D ekranlarında yayınlanan Taş Kağıt Makas'ın kadrosuna dahil oluyor. Güzel oyuncu dizide Rüya karakterini oynayacak.
Ünlü çocuk oyuncu Kuzey Gezer'in annesi Tülay Gezer, çocuğunu oyuncu yapmak isteyen annelere uyarılarda bulundu. Gezer, çocuğu oyuncu olan annelerin çocuklardan önce kendilerinin değişime uğradığını ve bunun da çocuk üzerinde olumsuz etkilere neden olduğunu belirtti. Ayrıca, Gezer çocuğunun farkındalığı evde yaşamasına izin vermediğini ve onu açık havada dışarıya çıkardıklarını söyledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?