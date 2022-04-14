Gazeteci Arif Hür Açıkladı: Fırat Tanış'ın Kız Arkadaşı Tanıdık Çıktı - Son Dakika

Gazeteci Arif Hür, "Fırat Tanış'ın kız arkadaşı tanıdık çıktı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

İşte Arif Hür'ün dikkat çeken o yazısı:

"Geçtiğimiz şubat ayında 8 yıllık eşi Kübra Tanış'tan boşanan Aziz dizisinin Mösyö Pierre'i Fırat Tanış, geçtiğimiz günlerde Etiler'de sarışın bir kadınla görüntülendi. Ünlü oyuncu, kız arkadaşının ismini açıklamadı. Haliyle sarışın güzelin kim olduğu merak konusu oldu.

Edindiğim bilgiye göre; Fırat Tanış'ın yanındaki gizemli sarışın piyanist ve besteci İklim Tamkan...

Aslında Fırat Tanış ile İklim Tamkan ikilisini ilk kez 2020 yılında yan yana görmüştük...

Fırat Tanış, 2020 yılında Behçet Necatigil şiiri 'Solgun Bir Gül Dokununca'yı seslendirmişti. Piyanoda ise İklim Tamkan yer almıştı.

Müzikal anlamda işbirliği yapan Tanış ile Tamkan'ın arkadaşlığının aşka dönüştüğü iddia ediliyor..."

FIRAT TANIŞ KİMDİR?

Fırat Tanış kimdir, kaç yaşında, nereli; Tam adı Nuri Fırat Tanış. 5 Mayıs 1975 tarihinde İstanbul, Kadıköy'de doğdu. Günümüzde 46 yaşındadır. Gürcistan; Ahıska kökenli ve annesi babası terzi olan Tanış ailenin en küçük çocuğudur.

Liseyi Mehmet Beyazıd Lisesi'nde okudu. Tiyatroya lise döneminde Mehmet Beyazıt Lisesi'nde başladı. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümünden mezun oldu. Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptığı 1998-2001 yılları arasında Başar Sabuncu, Mehmet Ulusoy, Kemal Kocatürk gibi yönetmenlerle çalıştı.

Aynı zamanda Kadıköy BLOK'ta oyunculuk kursları veriyor. 2013-2014 eğitim yılında Nazım Hikmet Tiyatro Akademisinde oyunculuk dersleri veriyor.

2011 yılında yönetmenliğini Nuri Bilge Ceylan'ın yaptığı "Bir Zamanlar Anadolu'da" sinema filminde Muhammet Uzuner, Taner Birsel, Yılmaz Erdoğan, Ahmet Mümtaz Taylan ile birlikte rol almıştır.

2012 yılında "Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam" adlı dizide Patrona Halil karakterini canlandırırken Türkan Şoray, Özcan Deniz, Tolga Karel, Hazım Körmükçü, Kerem Atabeyoğlu, Suat Sungur, Teoman Kumbaracıbaşı ile birlikte rol aldı.

2013 yılında "Sürgün İnek" adlı sinema filminde Hasan Kaçan, Şebnem Sönmez, Cezmi Baskın, Fırat Tanış, Vildan Atasever, Burak Satıbol birlikte oynadılar.

Fırat Tanış, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Kaan Yıldırım, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Şebnem Bozoklu'nun oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide İsfendiyar Kapusuz karakterini oynadı.

2015 yılında yönetmenliğini İlker Ayrık'ın yaptığı "Yapışık Kardeşler" sinema filminde İlker Ayrık, Hakan Bulut, Suzan Kardeş, Suat Sungur, Erdal Tosun, Ayberk Atilla, Fırat Tanış ve İvana Sert ile beraber oynadı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

FIRAT TANIŞ EVLİ Mİ?

Fırat Tanış, 2014'de Kübra Tanış ile evlendi. 24 Temmuz 2014 tarihinde bir kız çocukları oldu. 10 Şubat 2022'de boşandılar.

İKLİM TAMKAN KİMDİR?

İklim Tamkan, 1984'de İzmir'in Karşıyaka ilçesinde dünyaya gelmiştir. Türk piyanist ve bestecidir.

11 yaşında Hacettepe Üniversitesi'ne bağlı Ankara Devlet Konservatuvarı'nda başladı. Dokuz Eylül Üniversitesi İzmir Devlet Konservatuvarı'nda devam etti. Bu süre boyunca Ayşegül Sarıca, Ali Darmar ve Namık Sultanov gibi isimlerle çalıştı. Daha sonra Viyana Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'nde eğitimine devam eden sanatçı, 2002 yılında Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi'ne solistlik ve piyano pedagojisi bölümlerine kabul edildi.

İklim Tamkan, Türkiye'nin yanı sıra İtalya, Polonya, İsviçre, Slovenya, Almanya gibi birçok ülkede konserler verdi. Sanatçı, İtalya'da düzenlenen Uluslararası Valtidone Genç Yetenekler Yarışması'nda piyano alanında üçüncülük ödülünü, klavsen dalında ise Uluslararası Kiwanis Ödülü ve Avusturya Devleti'nin verdiği Martha Debelli ödülü ve bursunu üst üste iki kez kazanmıştır.

Sanatçı Cemal Süreya, Metin Altıok, Edip Cansever gibi şairlerin şiirlerinin yorumlarından oluşan ilk albümü İlk Atlası'ı mezzosoprano Senem Demircioğlu ile birlikte, Fazıl Say'ın prodüktörlüğü ve yapımcılığında kaydetti. Albüm, Mart 2017'de Ada Müzik tarafından çeşitli müzik platformlarından yayımlandı.

2021 Şubat ayında, düzenlemesini kendisinin yaptığı ve opera sanatçısı Pervin Chakar duduk sanatçısı Ertan Tekin ile beraber icra ettikleri "Lo Şivano" isimli şarkı, Ada Müzik plak şirketi tarafından yayımlandı. "Lo Şivano" kaydının kapak çizimi Fırat Tanış tarafından yapıldı.