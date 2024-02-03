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Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi - Son Dakika
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Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi

Gazilerle ilgili yapılan bir skeçteki "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözlerinden dolayı tepki çeken Güldür Güldür Show ekibi, izleyicilerden özür dilerek videoyu yayından kaldırdı.

03.02.2024 10:08  Güncelleme: 10:39
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Show TV ekranlarında yayınlanan Güldür Güldür Show'da yayınlanan bir skeçte, gazilere ithafen kullanılan "Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz" sözleri sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturan skecin ardından açıklama yapan ekip, özür diledi.

"SKEÇTEN ALINAN BİR KESİT ANLAMINDAN KOPARILMIŞ"

Eleştirilerin ardından skeci yayından kaldıran Güldür Güldür'ün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Youtube'da yayınlanan ve sosyal medyada bahsi geçen skecimiz toplumsal ve kültürel değerleri hiçe sayan yozlaşmış bir karakterin eleştirisidir. Niyetimiz ortak değerlerin korunmasına vurgu yapmakken, skeç içerisinden alınmış bir kesit anlam ve bağlamından kopartılmış, vermek istediğimiz mesajın tam aksi bir anlam ortaya çıkmıştır. Bu durumu üzülerek karşılıyor ve bahsi geçen skeci yayından kaldırıyoruz. Kahraman gazilerimizden özür diliyoruz.

Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi

"KURŞUN YEMEK SENİ AYRICALIKLI YAPMAZ"

Show TV'de yayınlanan programdaki skeçte, bir gaziye yönelik "Tamam en gazi sensin. Kurşun yemek seni ayrıcalıklı yapmaz." sözleri tepkilerin odağı oldu. Skeçte, gazilere tanınan ayrıcalıklar ve "gazikart" uygulaması da mizah konusu yapıldı.

Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Ali Kublay: Para için he şey yapabilenler toplulugu 32 8 Yanıtla
  • Kazım Badur: Memleketimin şehit ve gazilererine bakış açıları bu,bir özür ile geçiştirilemez, programı yayından kaldırmak gerekir, kırmızı çizgimiz ihlal edilmiştir. 14 9 Yanıtla
  • Rıdvan Sülek: SKECİ YAZARKEN DÜŞÜNECEKSİN O KONUŞMALARI SAYGISIZLAR TOPLULĞU. 12 4 Yanıtla
  • Alperen Umut: Ali Sunalin ideolojisini biliyoruz kivirmayin 14 1 Yanıtla
  • hüsnü çalışır: Hadi oradan kıvırmayın 10 1 Yanıtla
  • Selim Kayisi: Kazım badur, Senin kırmızı çizgin geçmiş 22 yılda defalarca ihlal edildi. kaldı ki özürlerini bile okumaya tenezzül etmeden başlık okuyup buraya yorum yazmışsın. 1 dakika görüntüyü bile izlediğine şüpheliyim. 1 1

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Son Dakika Magazin Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazilerle ilgili skeciyle tepki çeken Güldür Güldür ekibi özür diledi - Son Dakika
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