Gece Yolcuları, Frig Vadisi'nde sahne aldı

Pop dünyasının ünlü grubu Gece Yolcuları tarihi yaklaşık 3 bin yıl öncesine dayanan Frig Vadisi'nde sahne aldı.

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde Afyonkarahisar Belediyesi ve Türkiye Motosiklet Federasyonu iş birliğinde düzenlenen Türkiye-Afyonkarahisar Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası'nın 4. ve son ayak yarışları, tarihi Frig Vadisi'nde sona erdi. Zorlu mücadele ardından şampiyonlar belli olurken, alanı dolduran on binler ise Gece Yolcuları konseri ile eğlendi. İki gün süren Türkiye Ayazini Enduro ve ATV Şampiyonası kıyasıya mücadelelere ev sahipliği yaparken, ATV ve motor sporcuları şampiyonluk kupalarını tarihin gölgesinde tüm dünyaya ilan etti.

Yarışların ardından alanı dolduran binlerce vatandaş, sevilen müzik grubu Gece Yolcuları konseri ile eğlendi. Konser alanı, soğuk havaya rağmen hıncahınç doldu. Ateşler yakıldı, hep birlikte şarkılar söylendi. Özellikle öğrencilerin yoğun talep gösterdiği konser, bir buçuk saat sürdü. - AFYONKARAHİSAR