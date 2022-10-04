Şifa verdikçe şifa bulacağına inanan Macide'nin yolu, geçmişten gelen yaralar ve sırlarla örülü Işık Ailesi ile o dünyanın lideri Ahmet'in ağabeyi Kazım Işık ile bir daha ayrılmamak üzere kesişir.

Kaynak: Magazinkolik

Gecenin Ucunda, İstanbul, Magazin, Son Dakika

Son Dakika › Magazin › Gecenin Ucunda... MACİDE İSTANBUL'UN YOLUNU TUTAR! - Son Dakika

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