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Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kim? - Son Dakika

Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kim?

04.02.2022 13:54
Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kim?

Gelinim Mutfakta yarışması, Kanal D ekranlarında hafta içi her gün canlı yayında seyircisi ile buluşuyor. Nursel Ergin'in sunumuyla Gelinim Mutfakta yarışmasında bu hafta şok gelişmeler yaşanıyor. Damla ve yeni gelen gelin Yasemin neden ayrıldı merak konusu oldu. Seyirciler tarafından merak edilen, Gelinim Mutfakta Damla neden ayrıldı sorusu gündeme geldi. Peki, Gelinim Mutfakta Damla neden yok?

Gelinim Mutfakta Damla neden yok ve Gelinim Mutfakta Damla kimdir soruları gündeme geliyor. Herkes tarafından yoğun ilgi ile izlenen Gelinim Mutfakta yarışması Damla neden yok yoksa yarışmadan mı elendi soruları araştırılıyor. Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kimdir? Gelinim Mutfakta Damla neden elendi? Detaylar haberimizdedir…

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta 860. bölümünde açıklamada bulunan Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, Damla'nın yarışmaya devam etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, yarışmaya bu hafta katılan Yasemin gelininde Gelinim Mutfakta'dan ayrılacağını söyledi. Nursel Ergin'in sözlerine şöyle devam etti: "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Bugün 5 tane altın bilezik kazanacaktı gelinimiz. Final gününde gördüğünüz gibi iki yarışmacı birden yok. Dün geceden beri gerçekten bunun stresini yaşıyoruz. Gerçekten çok endişelendik ve üzülerek söylemek istiyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta yok" dedi.

Bunun ardından Gelinim Mutfakta izleyicisi Gelinim Mutfakta Damla neden yok sorusunu araştırıyor. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, "Damla'nın dün gece rahatsızlandığını ve yapılan tetkikler sonucu yarışmaya devam etmeyecektir" dedi.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

Amasyalı olan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla 2001 doğumludur ve aynı zamanda nişanlıdır. Gelinim Mutfakta gelini olan Damla Instagram kullanıcı adı "damlafurkansenyel" kullanıcı ada sahiptir. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla 12 bin takipçisi bulunuyor.

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Gelinim Mutfakta, Kanal D, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kim? - Son Dakika Magazin


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SON DAKİKA: Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kim? - Son Dakika
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