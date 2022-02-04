Gelinim Mutfakta Damla neden yok? Gelinim Mutfakta Damla elendi mi? Gelinim Mutfakta Damla kim?

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GELİNİM MUTFAKTA DAMLA NEDEN YOK?

Gelinim Mutfakta 860. bölümünde açıklamada bulunan Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, Damla'nın yarışmaya devam etmeyeceğini açıkladı. Bununla birlikte, yarışmaya bu hafta katılan Yasemin gelininde Gelinim Mutfakta'dan ayrılacağını söyledi. Nursel Ergin'in sözlerine şöyle devam etti: "Biz dün gece çok enteresan üst üste haberler aldık. Bugün 5 tane altın bilezik kazanacaktı gelinimiz. Final gününde gördüğünüz gibi iki yarışmacı birden yok. Dün geceden beri gerçekten bunun stresini yaşıyoruz. Gerçekten çok endişelendik ve üzülerek söylemek istiyorum ki Damla artık Gelinim Mutfakta yok" dedi.

Bunun ardından Gelinim Mutfakta izleyicisi Gelinim Mutfakta Damla neden yok sorusunu araştırıyor. Gelinim Mutfakta sunucusu Nursel Ergin, "Damla'nın dün gece rahatsızlandığını ve yapılan tetkikler sonucu yarışmaya devam etmeyecektir" dedi.

GELİNİM MUTFAKTA DAMLA KİMDİR?

Amasyalı olan Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla 2001 doğumludur ve aynı zamanda nişanlıdır. Gelinim Mutfakta gelini olan Damla Instagram kullanıcı adı "damlafurkansenyel" kullanıcı ada sahiptir. Gelinim Mutfakta yarışmacısı Damla 12 bin takipçisi bulunuyor.