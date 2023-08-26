Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgan ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yapacak. Onur Seyit Yaran'ın kadroda ayrılacağı diziye Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'den sonra Elçin İrem Zehra dahil oldu.

EMRE KARAYEL'İN KIZINI OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi akşam reyting rekortmeni dizisine dahil olan Zehra, Lidya rolünü oynayacak. Yaşanan trafik kazasından dolayı üst üste acıların yaşanacağı dizide Emre Karayel "Yaman" rolüyle ilerleyen bölümlerde ekibe dahil olacak ve diziye kızıyla yani Lidya'yla beraber katılacak.