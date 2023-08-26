Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda - Son Dakika

Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda

Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda
Son Güncelleme: 26.08.2023 17:14

Elçin İrem Zehra, başrol oyuncusu Onur Seyit Yaran'ın yeni sezonda veda edeceği Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu. Güzel oyuncu dizide Lidya rolünü oynayacak.

Başrollerinde Celil Nalçakan, Cüneyt Mete, Fadik Sevin Atasoy, Ahu Yağtu, Simge Selçuk, Yiğit Koçak, Su Burcu Yazgan ve Onur Seyit Yaran'ın yer aldığı Kardeşlerim dizisi yeni sezona hızlı bir giriş yapacak. Onur Seyit Yaran'ın kadroda ayrılacağı diziye Emre Karayel ve Ayşe Kökçü'den sonra Elçin İrem Zehra dahil oldu.

EMRE KARAYEL'İN KIZINI OYNAYACAK

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, cumartesi akşam reyting rekortmeni dizisine dahil olan Zehra, Lidya rolünü oynayacak. Yaşanan trafik kazasından dolayı üst üste acıların yaşanacağı dizide Emre Karayel "Yaman" rolüyle ilerleyen bölümlerde ekibe dahil olacak ve diziye kızıyla yani Lidya'yla beraber katılacak.

Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu
Elçin İrem Zehra
Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosuna dahil oldu

Emre Karayel, Kardeşlerim, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda - Son Dakika


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SON DAKİKA: Genç oyuncu Elçin İrem Zehra, Kardeşlerim dizisinin kadrosunda - Son Dakika
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