Gökhan Türkmen'den 'Bahara Merhaba' Partisi! - Son Dakika

Address İstanbul Hotel ev sahipliğinde Ronada Music ortaklığında gerçekleştirilen davet, Gökhan Türkmen'in sanatçı dostları ve yakın arkadaşlarının katılımı ile gerçekleşti. 60 kişilik bir ekibin çalıştığı davet için, Address İstanbul'un içine özel sahne kurulup, etkinliğin düzenlendiği alan yeniden hazırlandı.

Ünlü konuklar

#iyiyaşa 2022 Bahara Merhaba davetine Gökhan Türkmen'in çalışma ve yakın arkadaşlarının yanında; Ersay Üner, Emre Kınay, Fırat Tanış, Ayşe Özyılmazel, İbrahim Selim, Yasemin Şefik, Murat Joker, Ersin Arıcı, Gökhan Çınar, Onur Akay, Aslı Samat, Tuan Tunalı, Cenk Dağcı, Sinan Çatıkkaş, Berat Kargı, Cem Özkök, Gazapizm, Kamufle, Eypio, Korhan Futacı, Fikri Karayel, Umut Kurt, Tunahan Ak gibi basın ve sanat camiasının önemli isimleri de katılarak müzik ve sohbet dolu keyifli bir akşam geçirdi.

Moderatör Hakan Bilgin, 3 farklı performans

1 aydan beri Gökhan Türkmen ve ekibinin Bahara Merhaba Daveti için çalıştığı etkinlikte, kapıda davetlileri beyaz kıyafetli iki pandomim sanatçısı karşıladıktan sonra, girişte yer alan özel fotoğraf çekimi platformunda davetlilerin katılım anları baskı yapılmış halde verildi.

Ünlü oyuncu Hakan Bilgin'in eğlenceli sunumuyla gerçekleşen VIP etkinliğin, özel olarak tasarlanmış sahnesine sırasıyla; Türkiye'nin dört kadından oluşan ilk ve tek üflemeli quartet grubu Silva Quartet, piyanist İklim Tamkan ve mezzosoprano Senem Demircioğlu'nun açılış performansları sonrası Gökhan Türkmen ve ekibi eğlencenin dozunu yükseltti.

Ev sahibi Gökhan Türkmen

Gökhan Türkmen, 'Aşk Lazım' ve 'Sen İstanbul'sun ile başladığı geceye performansı ile imzasını attı. Tüm misafirleri ile tek tek ilgilenen Türkmen, 'herkese teşekkür ederim bu gecede bizi yalnız bırakmadığınız için' diyerek davete katılan herkesi sevgiyle selamladı. Performans bitiminde seyircinin bir daha alkışları eşliğinde sahneye çıkan Türkmen 'Deli' şarkısıyla final yaptı.